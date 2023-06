L'Oroscopo di luglio 2023 per quel che riguarda il segno dei Pesci è pronto a indicare le previsioni del mese. In amore i nati sotto questo segno potranno dimostrare tutto il sentimento che provano per la loro dolce metà, mentre sul lavoro un progetto potrebbe dare loro tante soddisfazioni.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche del mese di luglio 2023 per i nati nel segno dei Pesci.

Pesci, previsioni zodiacali di luglio sull'amore

In amore avrete la possibilità di fornire alla persona amata una prova tangibile del vostro grande sentimento.

La vostra dolce metà apprezzerà particolarmente i tuoi atteggiamenti e quello che farete concretamente nei suoi confronti. Vi attenderà però alla prova del fuoco dove dovrete dimostrare di volere qualcosa di duraturo e che ciò che state facendo non sia solo il frutto della passione del momento. Nel caso che siate ancora dei cuori solitari cercate di prendere alcune situazioni nel verso giusto e non frenatevi troppo, più sarete diretti e maggiori probabilità avrete di modificare velocemente il vostro status. Mettete tutto il vostro ardore nelle nuove conoscenze e raggiungerete certamente l'obiettivo.

Pesci, l'oroscopo di luglio sotto l'aspetto lavorativo

Per quel che riguarda l'aspetto lavorativo avrete la possibilità di gettarvi anima e corpo in un progetto particolarmente impegnativo ma che potrebbe darvi tante soddisfazioni.

La vostra creatività farà la differenza e in molti si accorgeranno delle vostre idee geniali e vorranno proporvi qualcosa di particolarmente interessante. Pensateci attentamente perché potrebbe essere una svolta per la vostra carriera e anche per le vostre tasche.

Pesci, il mese di luglio per quel che concerne la vita sociale

L'aspetto economico vi farà certamente dormire sonni tranquilli, non avrete problemi in tal senso e riuscirete a togliervi delle belle soddisfazioni e qualche sfizio che avevate in mente da parecchio tempo. Per quel che riguarda l'ambito familiare sarete in pace e serenità con tutti e riuscirete a dedicare del tempo a ogni componente, soprattutto ai vostri parenti più stretti.

L'ideale sarebbe organizzare un viaggio o un fine settimana che rafforzi ancora di più il legame e permetta a tutti di sentirsi parte integrante della famiglia. Trovate del tempo anche per la vostra forma fisica, non lasciatevi andare e siate costanti nel movimento e nella pratica di uno sport, qualunque esso sia e quello che vi rende più felici. Importante sarà anche un po' di relax e trovare tempo da dedicare al riposo, prendete tutto con estrema calma e ne gioverà il vostro futuro professionale e sentimentale.