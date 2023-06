Nella giornata di domenica 4 giugno 2023, l'Oroscopo renderà possibile il ritorno del segno dell'Ariete alla prima posizione, mentre il Leone rimarrà stabile all'ultima posizione. Ci sarà un ritorno in positivo per i nati sotto il segno della Bilancia.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di domenica, segno per segno: novità per Bilancia

1° Ariete: ritroverete tutto ciò di cui avete bisogno in questo momento, come ad esempio le energie e dei successi, e il buonumore potrebbe essere il protagonista indiscusso di questa giornata.

Secondo l'oroscopo l'amore riuscirà a trionfare specialmente dopo qualche giornata di tempesta. Farete incontri al di sopra delle aspettative.

2° Bilancia: ci potrebbero essere delle novità sul piano economico che vi faranno sicuramente piacere, e gli affari finalmente potrebbero conoscere un incremento. In amore si potrebbero verificare dei giri di vite, forse esattamente quelli che stavate aspettando.

3° Cancro: il romanticismo finalmente si potrà esprimere in tutta la sua tenerezza, soprattutto con il partner. In famiglia l'armonia potrebbe dare vita a qualche esperienza da condividere e di cui conservare un bellissimo ricordo. Sarete vivaci e gioviali, un vero piacere per coloro che vi circondano.

4° Pesci: sentirete le energie estendersi appositamente per essere utilizzate in vari ambiti, dal lavoro alla famiglia, per passare poi a del tempo che riserverete al partner in serata. Secondo l'oroscopo vi sentirete al centro dell'attenzione, specialmente con gente che vorrebbe conoscervi.

Pausa per Toro

5° Scorpione: i rapporti interpersonali conosceranno un sostanziale miglioramento che vi porteranno anche ad interagire meglio nel momento in cui si presenteranno dei progetti da fare, specialmente se questi fanno parte dell'ambito professionale.

In famiglia la serenità sarà la parola d'ordine.

6° Sagittario: vi sentirete molto più leggeri sul piano sentimentale, in quanto potreste non solo avere un dialogo che possa finalmente farvi riflettere su qualche decisione passata, ma avere gli strumenti per affrontare al meglio il futuro. Con il partner avrete una complicità eccellente.

7° Capricorno: vi state rialzando sia dal punto di vista economico che dal punto di vista fisico. I risparmi misti ad una attività fisica ottimale per il vostro corpo potrebbero combinarsi e favorire un buonumore che andrà al di là delle vostre stesse aspettative.

8° Toro: questo lieve calo potrebbe essere attribuito a qualche piccola pausa che potreste concedervi alla luce di ampie soddisfazioni a cui siete andati incontro nell'ultimo periodo. State sperimentando qualche idea che nella giornata di domenica potrebbe portarvi delle sorprese decisamente piacevoli.

Vergine parsimonioso

9° Vergine: fare attenzione al denaro adesso potrebbe essere essenziale per qualche spesa non prevista, ma che allo stesso tempo potrebbe essere salvifica per la casa.

Avrete un calo dell'intesa di coppia dovuto principalmente a qualche impegno che non potrete tardare oltre.

10° Gemelli: si arriverà a qualche tensione sul piano delle amicizie che con tutta probabilità potrebbe compromettere qualche rapporto. Avrete un po' di impegni che dovrete risolvere nonostante sia domenica, e molto probabilmente potreste anche avere un calo della concentrazione molto significativo.

11° Acquario: sarete nostalgici, e con tutta probabilità ci saranno anche delle scaramucce che vi daranno un po' di filo da torcere. Sarete abbastanza nervosi, e questo potrebbe essere molto compromettente per qualche relazione già di per sé molto delicata

12° Leone: il morale in questo momento potrebbe non essere dei migliori e potrebbe non essere un caso se tenderete ad isolarvi e a dare qualche segnale di voler riflettere per conto vostro. Lo spazio di cui necessitate in questo momento potrebbe non essere sufficiente per voi.