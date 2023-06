Secondo l'oroscopo la giornata di sabato 3 giugno 2023 sarà inaspettatamente fortunata per i segni d'Acqua, presenti nelle prime tre posizioni. Il Sagittario e il Capricorno faranno fronte comune allo stress, mentre il Leone avrà bisogno di distrazioni.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di sabato, segno per segno: Cancro sentimentale

1° Cancro: questo sabato ci saranno occasioni per esternare i vostri sentimenti, e far valere la vostra posizione sul posto di lavoro. Secondo l'oroscopo farete di tutto affinché ci siano i presupposti per poter conferire a qualche amicizia la giusta dose di allegria e spensieratezza.

La tristezza ora non sarà affatto contemplata.

2° Pesci: sarete determinati più che mai a concludere dei progetti che avete in mente da molto tempo e che ora avrete il coraggio di concretizzare. Lo spazio per i sentimenti, sia con il partner che con la famiglia di origine, sarà quello che più di ogni altro vi darà delle soddisfazioni sincere.

3° Scorpione: regalarvi qualche momento in più di relax sarà una mossa utile per il vostro fisico, mentre organizzare qualcosa per la serata potrebbe essere utile per poter stare insieme alle persone care. Ci saranno degli incontri molto particolari in serata che potrebbero suscitare il vostro completo interesse.

4° Gemelli: vi attenderà un pomeriggio decisamente allegro, spensierato, forse all'insegna dello shopping.

Le sorprese di carattere pecuniario non finiranno molto facilmente, e avrete anche qualche progetto che grazie alla vostra squadra di lavoro potrebbe dichiararsi finalmente concluso.

Ariete più sicuro

5° Toro: farete una selezione molto accurata degli affari che potrebbero essere determinanti per alcuni investimenti. Secondo l'oroscopo avrete le energie al massimo, non sprecatele immediatamente per qualcosa che non avrà nulla a che vedere con l'ambito professionale.

Potreste avere del tempo libero in serata.

6° Sagittario: avrete un bel daffare nel corso della mattina, perché le prospettive di guadagno saranno maggiori e allo stesso tempo ci saranno anche maggiori probabilità di trovare lavoro per chi ne è ancora alla ricerca. Sfruttare qualche idea sarà un obiettivo dei colleghi.

7° Capricorno: fare fronte allo stress in questo momento sarà possibile grazie a un bilanciamento dei doveri e di ciò che invece vorreste fare, relegando questi ultimi nella serata.

Le prospettive di incrementare i progetti per la vostra carriera saranno molto più a portata di mano.

8° Ariete: avrete una maggiore sicurezza nell'interazione con i colleghi che avranno con voi gli stessi obiettivi, però avrete bisogno di padroneggiare ancora qualche segno di tensione che potrebbe riaffiorare quando meno ve lo aspettate, se non prestate la dovuta attenzione.

Acquario solitario

9° Vergine: la stanchezza potrebbe impedirvi di fare qualche strappo alla regola, di regalarvi una bella serata e di relegarvi in casa oppure con la famiglia, la quale potrebbe non regalarvi gli slanci positivi come avete creduto e sperato in un primo momento.

10° Bilancia: affidarsi troppo agli altri in questo momento potrebbe impigrirvi, in questo modo anche la concentrazione sul lavoro potrebbe non essere quella di una volta.

Arriverà qualche insuccesso, ma avrete modo di rifarvi, soprattutto se questo riguarda un affare che potrete ripetere.

11° Acquario: la necessità di stare per conto vostro deriva da una fortuna piuttosto scarsa che più che agevolare il vostro lavoro, potrebbe invece mettergli i bastoni fra le ruote. Secondo l'oroscopo vi sentirete un po' fuori luogo in determinate situazioni.

12° Leone: avrete un po' di pensieri negativi riguardo al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno, per cui evitarlo per un po' potrebbe farvi sentire meglio. Le distrazioni saranno pienamente concesse a patto che ritorniate il prima possibile ai vostri doveri senza procrastinarli ulteriormente.