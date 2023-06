L'oroscopo del 3 e 4 giugno, per quel che riguarda l'amore, vede il segno dell'Acquario in prima posizione, tutto grazie alla voglia di fare nuove esperienze, mentre il Leone vivrà due giornate molto positive.

Di seguito le previsioni astrali e la classifica sull'amore per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 3 e 4 giugno sull'amore: classifica dei primi sei segni

1° Acquario: vorreste provare nuove esperienze e molto probabilmente nessuno vi impedirà di farlo, avete in mente un weekend piuttosto avventuroso. Se siete in coppia potreste avere un problema ma stavolta correrete il rischio.

2° Capricorno: potreste trascorrere un fine settimana all'insegna della spensieratezza e dell'armonia di coppia, questa è una bella notizia e vi renderà felici. Per mettere la ciliegina sulla torta organizzate qualcosa di romantico.

3° Vergine: ci potrebbero essere dei chiarimenti importanti che riporteranno serenità nella vostra vita sentimentale, era da tanto che speravate avvenissero e questo potrebbe essere il fine settimana propizio.

4° Leone: le giornate saranno estremamente positive per quanto riguarda l'amore, state solo attenti a non esagerare con alcuni comportamenti che potrebbero diventare controproducenti. Fate il vostro con estrema moderazione.

5° Bilancia: soprattutto la giornata di sabato potrebbe essere buona per effettuare degli incontri e fare nuove amicizie, soprattutto se siete ancora single sfruttate l'occasione.

Cercate di capire se ne vale veramente la pena.

6° Cancro: in questo weekend potrebbe venire fuori tutta la vostra sensibilità e la necessità di affrontare in solitaria alcune problematiche. Potreste venirne fuori in maniera positiva e affrontare meglio le cose in futuro.

Predizioni astrologiche del 3 e 4 giugno dal punto di vista sentimentale: le restanti posizioni

7° Scorpione: anche stavolta potreste essere tentati di reprimere le vostre emozioni, gettate il cuori oltre l'ostacolo e invertite la tendenza. Non è un segno di debolezza mostrare i propri sentimenti e questo dovreste averlo capito da tempo.

8° Gemelli: seguite i vostri sogni sentimentali e non fatevi fuorviare dai pensieri altrui, poi sarete sempre voi a dover affrontare tutto in prima persona. Ascoltate qualche consiglio ma poi decidete con la vostra testa.

9° Ariete: in amore cercate di non fare troppe promesse importanti, diventerebbe un problema se poi non riuscirete a mantenerle. Siate maggiormente cauti e cercate di vivere alla giornata, meglio non trovarsi in alcune spiacevoli situazioni.

10° Sagittario: cercate di capire cosa realmente volete dalla vita, dopodiché concentratevi sull'obiettivo e provate a raggiungerlo. Anche la vostra dolce metà potrebbe attendere da voi un segnale.

11° Toro: potreste essere protagonisti di inutili ed eccessive discussioni, soprattutto la giornata di domenica potrebbe non volgere al meglio.

L'ideale sarebbe tranquillizzarvi un po' e riflettere prima di parlare, ci riuscirete?

12° Pesci: il fine settimana potrebbe essere dedicato ad alcune riflessioni che potrebbero portare a dei radicali cambiamenti in campo affettivo. Qualsiasi scelta dovreste fare ponderatela attentamente.