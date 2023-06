L'Oroscopo di lunedì 19 giugno spiega in che modo le energie delle stelle agiranno su questo inizio della settimana per i vari segni zodiacali. Toro, Pesci e Leone avranno una giornata molto serena, mentre per Ariete, Sagittario e Capricorno ci sarà qualche difficoltà.

Oroscopo di lunedì 19 giugno: strada in salita per l'Ariete

Ariete: si partirà un po' in salita a causa di alcune discussioni in famiglia per questioni legate al passato. Non sarà facile riuscire a mettere a tacere il vostro lato permaloso. Al lavoro riuscirete a portare a termine gli impegni.

Toro: tutto procederà al meglio se vi affiderete ai consigli di una persona cara che riporterà alla luce un sentimento a lungo ignorato. Anche nel campo professionale la strada sarà priva di ostacoli.

Gemelli: la situazione in coppia migliorerà molto e la persona amata tornerà a darvi quelle attenzioni che vi mancavano. Al lavoro giocate più di squadra e cercate di considerare anche il punto di vista dei colleghi.

Cancro: le stelle vi regaleranno un intuito particolare che potrebbe servirvi per risolvere alcune questioni. Ci saranno delle scelte importanti da compiere in campo professionale, valutate bene.

Oroscopo del giorno: Bilancia ottimista

Leone: il fascino sarà la vostra arma vincente ed otterrete l'ammirazione di molti in ogni campo.

In coppia potreste farvi lasciare prendere troppo dai vostri problemi, non trascurate la dolce metà.

Vergine: sarete di buon umore e il vostro ottimismo porterà dei frutti. Arriveranno belle notizie che riguardano la vostra situazione economica. Al lavoro tutto andrà come sperato e non ci saranno intoppi.

Bilancia: state passando un periodo molto positivo e i piccoli ostacoli che oggi potrebbero presentarsi sulla vostra strada non vi sembreranno un problema.

Con il partner arriveranno importanti progetti.

Scorpione: in amore è un momento molto sereno e tra voi e il partner nulla potrà interferire. Un progetto che avevate messo da parte tornerà a farvi brillare gli occhi e riaccenderà l'entusiasmo.

Cambiamenti per il Sagittario, Pesci in vena di progetti

Sagittario: le cose cambiano che voi lo vogliate o no.

Dovete accettare questa verità e adeguarvi a quello che il cielo ha in serbo per voi. In amore ci saranno novità anche se vorrete ignorarle.

Capricorno: l'oroscopo del giorno annuncia qualche problema al lavoro. Starà a voi riuscire a far fronte nel modo migliore alle piccole difficoltà dovute a qualche incomprensione. Apritevi al dialogo e chiarite.

Acquario: la comunicazione con il partner sarà fondamentale per vivere al meglio il rapporto senza lasciare questioni in sospeso. Al lavoro grazie alla creatività riuscirete a conquistare la stima di tutti.

Pesci: ogni sogno si può realizzare con la giusta determinazione e questa sarà la giornata giusta per voi. Non mancheranno i progetti con il partner e una passo importante potrebbe essere dietro l'angolo.