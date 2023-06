Nel fine settimana del 24 e 25 giugno 2023, l'Oroscopo della fortuna vede indiscusso protagonista il segno del Sagittario, mentre il segno della Vergine dovrà far fronte a qualche sacrificio in più per questioni economiche.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della fortuna: desideri per Cancro

1° Sagittario: eccezionalmente non avrete rivali negli affari, perché avrete uno spirito comunicativo senza precedenti, che non solo vi servirà per rendere la squadra sempre più incline all'interazione, ma anche voi svilupperete un carisma degno di qualsiasi leader che si rispetti.

2° Toro: avrete delle occasioni imperdibili se siete alla ricerca di un impiego che possa soddisfarvi e farvi sentire sempre più indipendente. Secondo l'oroscopo potreste fare davvero degli investimenti sorprendenti che potranno giovare non soltanto alle vostre finanze, ma anche a quelle familiari.

3° Cancro: finalmente avrete desideri di carattere pecuniario che saranno realizzati. Anche l'ambito professionale potrebbe avere una impennata davvero originale, perché ora l'interazione con i colleghi sarà sempre più affiatata e ricca di spunti interessanti per progetti originali e sorprendenti, secondo l'oroscopo.

4° Bilancia: avrete quella marcia in più che renderanno i vostri affari delle vere e proprie fonti di guadagno che vi regaleranno un po' di serenità finanziaria per molto tempo.

Sia che siate in solitaria che in una squadra, il lavoro vi darà delle soddisfazioni irripetibili, secondo l'oroscopo.

Leone a riposo

5° Leone: il riposo nel fine settimana potrebbe costituire una esperienza del tutto nuova, perché si apriranno altre prospettive che potrebbero essere inaspettatamente interessanti. Le questioni finanziarie potrebbero rimanere stabili, mentre all'orizzonte non si profilano spese di sorta che possano compromettere i risparmi degli ultimi mesi.

6° Ariete: vi sentirete forti, carichi ed energici più che mai, secondo l'oroscopo. Vi dimostrerete all'altezza di qualunque situazione vi si pari davanti, anche davanti alla sfida più difficile da affrontare. Sarete disposti a collaborare anche con la persona più ostica per il raggiungimento dei vostri obiettivi.

7° Gemelli: state acquistando la fiducia di alcune persone che con il trascorrere del tempo potrebbero diventare sempre più numerose.

Avrete una forte propensione nel concludere i vostri progetti, ma così facendo rischierete di finire sotto stress senza che ve ne rendiate veramente conto, secondo l'oroscopo.

8° Pesci: esprimervi in merito ad un progetto in questo momento potrebbe darvi qualche dubbio in più, e forse prendervi una pausa potrebbe farvi solamente bene, soprattutto se avete in mente di recuperare fin da subito il lavoro che avete procrastinato. Avrete qualche insuccesso, purtroppo, ma potrete continuare a fare qualcosa di utile per voi stessi.

Pausa per Acquario

9° Scorpione: per il momento accontentarvi di fare qualcosa abbastanza economica potrebbe mettere in salvo molti dei vostri risparmi. Sicuramente non vi starà molto bene fare sacrifici proprio nel primo weekend dell'estate, ma sarà altrettanto utile per i fine settimana futuri.

10° Vergine: secondo l'oroscopo non andrete molto d'accordo con la squadra di lavoro e di conseguenza anche qualche affare potrebbe diventare un autentico buco nell'acqua. Dovreste cercare di risparmiare laddove sarà necessario per poter ritrovare il vostro equilibrio economico.

11° Acquario: avrete bisogno di una pausa che possa rigenerarvi e che vi faccia stare lontani dal lavoro. Lo stress adesso potrebbe mettere a dura prova i vostri nervi e anche le vostre energie. Provare a fare qualcosa di diverso potrebbe aiutare davvero poco, soprattutto a causa di colleghi abbastanza indisponenti.

12° Capricorno: l'unica parola che avrete in mente in questo fine settimana sarà 'riposo', per cui lavorare, adesso, potrebbe non essere contemplata come attività. Fare attività fisica potrebbe essere controproducente per il vostro fisico e darvi anche qualche malessere in più che sicuramente non dovrebbe essere trascurato.