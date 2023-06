L'oroscopo della giornata di lunedì 26 giugno 2023 vede in cima alla classifica i nati sotto il segno dei Gemelli, seguiti da quelli del Cancro. Si verificherà un rialzo considerevole per i Sagittario e i Bilancia.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì: Sagittario alle prime posizioni

1° Gemelli: sarete molto spigliati sia in amore che nelle questioni affaristiche. Ora come ora avrete voglia di sperimentare qualche emozione diversa con la persona amata, anche organizzando un viaggio che potrebbe far evolvere la vostra storia d'amore.

2° Cancro: al momento sarà eccezionale fare nuove conoscenze ed esplorare orizzonti sempre diversi e variegati. Avrete in mano le sorti delle vostre questioni finanziarie, riuscendo a manovrarle come più vi piace. Vi avventurerete anche in un nuovo hobby.

3° Sagittario: non ci saranno compiti troppo difficili da sopportare nel corso di questa giornata e al tempo stesso avvertirete che nella vostra vita sentimentale si farà largo sempre più romanticismo. Secondo l'oroscopo sarà tempo di rinnovare anche il vostro look.

4° Ariete: questa giornata decisamente romantica e vivace potrebbe rivelarsi l'inizio di una avventura da vivere con la persona amata e anche con le amicizie più sincere. Con il lavoro vi avvierete a fare dei progetti che probabilmente saranno completamente nuovi per voi.

Miglioramenti in amore per Leone

5° Bilancia: l'ambito amoroso potrebbe subire un bel rialzo, e se non riguarda questo saranno le amicizie le vostre fidate compagne di avventure. Potreste avere molte opportunità che sul lavoro potrebbero essere molto redditizie.

6° Leone: avrete una situazione amorosa che potrebbe trovare dei miglioramenti significativi, soprattutto se avete avuto a che fare con dei chiarimenti dopo un periodo piuttosto burrascoso.

Gli affari potrebbero subire un lieve calo che vi costringerà a risparmiare il vostro denaro.

7° Capricorno: l'oroscopo prevede una bella situazione finanziaria a cui però dovreste prestare attenzione. Avere qualcuno che vi sappia ascoltare in questo frangente abbastanza delicato per i sentimenti, mentre di tanto in tanto avrete voglia di stare per conto vostro.

8° Toro: purtroppo con la persona amata si creerà un clima di distacco che difficilmente si risolver entro questa giornata, però potreste allietare l'ambito domestico con qualche piccolo strappo alla regola che potrebbe essere utile per sollevare l'umore a tutti.

Vergine in difficoltà in amore

9° Vergine: sul piano amoroso ci saranno dei diverbi, ma che potrebbero risolversi se sarete disposti ad accantonare per un po' l'orgoglio. Ci sarà tempo per far tornare l'atmosfera serena in famiglia, ma potreste riuscirci in serata, se avrete a disposizione qualche bella sorpresa.

10° Pesci: purtroppo ci saranno dei segnali di stanchezza piuttosto evidenti che non vi permetteranno di lavorare agevolmente, e fare più pause nel corso della giornata potrebbe aiutare ben poco.

Fare qualcosa che vi piace invece potrebbe farvi risollevare l'umore.

11° Acquario: avrete un atteggiamento piuttosto ritirato, per niente disposto a socializzare e quindi nemmeno a sciogliersi un po'. In famiglia potreste sentirvi tesi e per niente disposti al dialogo. Sul lavoro questa situazione potrebbe compromettere qualche progetto in corso.

12° Scorpione: dovrete avere un atteggiamento tranquillo, se non vorreste sciupare l'atmosfera che nell'ambiente di lavoro è migliorata parecchio con il trascorrere del tempo. Secondo l'oroscopo sarete piuttosto taciturni, e preferirete di gran lunga un hobby da godervi tutti soli.