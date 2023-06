Prosegue la settimana dei 12 segni zodiacali: approfondiamo quindi come andrà in particolare la giornata di giovedì 15 giugno con l'oroscopo e le stelle in amore, lavoro e salute per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potreste prendere delle decisioni importanti, alcuni dovranno anche affrontare dei chiarimenti. In campo lavorativo potrete ottenere delle importanti soddisfazioni, specie se negli ultimi tempi avete lavorato molto.

Toro: a livello sentimentale - con la luna nel segno - non riuscirete a essere troppo comprensivi se qualcuno non si comporta come dovrebbe.

Nel lavoro è un momento di agitazione, in questo periodo sarebbe il caso di prendere un momento di pausa.

Gemelli: la giornata di giovedì 15 giugno sarà caratterizzata da incontri interessanti per i single del segno. Nel lavoro sono possibili delle preoccupazioni che riguardano alcune questioni rimaste in sospeso negli ultimi tempi.

Cancro: al livello lavorativo sono possibili delle problematiche da affrontare in questa giornata. Non manca il nervosismo in amore, soprattutto per le coppie nate da tempo.

Leone: in amore cercate di gestire la situazione con calma, è possibile una situazione di disagio. Con la luna contraria sono possibili ostacoli anche nel lavoro.

Vergine: la giornata di giovedì 15 giugno chiede molta prudenza a livello e sentimentale.

Sono buone le prospettive che riguardano il lato lavorativo.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: è un buon momento per l'amore, potrete ottenere finalmente ciò che desiderate. Buone le opportunità che si presenteranno anche in ambito lavorativo, potrete portare avanti i progetti a cui tenete da tempo.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno la giornata vedrà la luna opposta, con anche Giove. In amore cercate di fare il giusto passo per non cadere in polemiche. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti.

Sagittario: non manca l'energia e potrete sfruttarla in campo amoroso. Nel lavoro arriveranno delle soddisfazioni che attendete da tempo.

Capricorno: ci sarà una maggiore consapevolezza a livello sentimentale, non manca entusiasmo nei confronti delle persone che amate. In ambito professionale riceverete dei riconoscimenti.

Acquario: è un momento in cui siete sotto pressione, in amore fate attenzione a ciò che dite perché sono possibili delle tensioni. Nel lavoro possibili di ripensamenti in questo periodo del mese.

Pesci: il nervosismo degli ultimi tempi potrà essere superato. Sarò un momento interessante la serata per l'amore. In ambito professionale non manca l'energia e le possibili novità.