Arriva l'ultimo weekend del mese di giugno per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi l'oroscopo e le previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci in previsione della giornata di sabato 24 giugno 2023.

La prima sestina

Ariete: in amore avrete la possibilità di stabilizzare ancora di più un rapporto e di risolvere tutte le difficoltà vissute fino a questo momento. Nel lavoro periodo utile per fare una revisione di tutti i rapporti.

Toro: per i sentimenti Venere in opposizione, ma con la Luna favorevole adesso ci sarà la possibilità di relazionarsi al meglio con la persona amata.

Nel lavoro non si esclude la possibilità che possiate avere bisogno di un aiuto per risolvere un problema.

Gemelli: a livello sentimentale la situazione è delicata e richiede maggiore stabilità, cercate di superare alcune questioni del passato. Nel lavoro comunicazioni importanti in arrivo in previsione delle prossime settimane.

Cancro: in amore si avvicina un fine settimana interessante, questo è un periodo che vi permetterà di superare tutti i momenti di calo. A livello lavorativo riuscirete a recuperare presto se ci sono state delle tensioni.

Leone: a livello amoroso si va incontro un periodo interessante, sarà più semplice adesso riscoprire sensazioni positive in una coppia. Nel lavoro chi si occupa di questioni creative sarà avvantaggiato adesso.

Vergine: a livello sentimentale parlate chiaro in questa giornata con la persona amata, infatti al momento vi sentite più forti. Nel lavoro le buone idee potranno arrivare, il cielo ora vi porta successo.

Previsioni e oroscopo del 24 giugno 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti se dovete parlare di qualcosa col partner fatelo adesso, in particolare se c'è stata una crisi.

Siate più concreti nelle scelte. Nel lavoro sono belle le novità, arrivano pure delle chiamate che non vi aspettavate.

Scorpione: in amore non siate troppo affrettati nelle scelte, un senso di agitazione non mancherà e potrebbe portare disagi. Nel lavoro alcuni si sentono maggiormente demotivati ma non per questo dovrete perdere l'attenzione.

Sagittario: per i sentimenti le stelle al momento non creano problemi ma c'è qualche disputa da superare. Nel lavoro farete fatica a rimanere concentrati su quello che state facendo, non rimandate nulla domani.

Capricorno: a livello amoroso non vale la pena perdersi in inutili tensioni, potreste arrabbiarvi per questioni banali. Nel lavoro se c'è un incarico importante sfruttatelo adesso perché ne avete le capacità.

Acquario: per i sentimenti - con diversi pianeti in opposizione - avrete delle difficoltà nelle storie. La situazione generale è un po' disturbata. Nel lavoro chi svolge un'attività in proprio potrà avere delle maggiori responsabilità adesso.

Pesci: in amore le delusioni potranno essere superate, c'è voglia di rimettersi in gioco. Nel lavoro qualcuno vorrebbe prendersi dei meriti che non sono suoi, attenzione.