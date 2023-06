Una nuova settimana è ufficialmente iniziata per tutti i segni zodiacali e continua il percorso astrologico in vista del mese di giugno. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 6 giugno 2023 con le previsioni da Ariete a Pesci.

Previsioni e oroscopo del 6 giugno 2023: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore in serata ci potranno essere delle tensioni da superare, in particolare nelle coppie di lunga data. Nel lavoro in questo periodo tutto costa maggiore fatica, evitate difficoltà.

Toro: per i sentimenti periodo che porta delle verifiche, le cose che nascono ora vanno comunque bene.

Nel lavoro se dovete firmare qualcosa, provate a gestire tutto al meglio.

Gemelli: a livello sentimentale chi vive una storia entro fine mese potrà chiede al partner "dentro o fuori", non siete più pazienti. Nel lavoro giornate con diversi impegni da controllare.

Cancro: in amore è arrivato il momento di una svolta, ci sono in arrivo delle belle cose. A livello lavorativo attenzione a non essere sopraffatti da alcune persone che saranno contro di voi.

Leone: per i sentimenti c'è bisogno di riflettere prima di agire, alcuni potranno essere contro di voi e portare delle difficoltà. Nel lavoro possibili incomprensioni, con Giove dissonante, che dovrete evitate.

Vergine: a livello amoroso la Luna torna favorevole.

Siate più concreti, il periodo è della vostra parte. Nel lavoro i problemi si potranno risolvere con alcune scelte da fare entro fine mese.

Bilancia: per i sentimenti giornata da sfruttare al meglio e il periodo comporterà delle scelte importanti. Nel lavoro le novità che nasceranno in questo giorni saranno importanti in vista del futuro.

Scorpione: i nati sotto questo segno zodiacale in amore vivono il momento migliore, in particolare se ci sono state delle incomprensioni. Nel lavoro desiderate dei cambiamenti.

Sagittario: in amore potreste rimandare alcune questioni, nel complesso però arriverà un buon recupero. Nel lavoro momento di grandi soddisfazioni, ma attenzione a Saturno dissonante.

Capricorno: per i sentimenti giornate che vedono la Luna nel segno e per voi ci saranno grandi novità. Nel lavoro valutate bene tutte le opportunità che arriveranno in questi giorni.

Acquario: a livello amoroso le storie che vanno avanti da tempo vivranno dei momenti di calo, forse sarebbe il caso di non dare spazio alle polemiche. Nel lavoro momento interessante per chi ha un'attività e punta a nuovi cambiamenti.

Pesci: in amore se un rapporto che va avanti da tempo in questi giorni ci sarà la necessità di risolvere un problema. Nel lavoro non tiratevi indietro proprio adesso: ci sono in arrivo novità importanti per il futuro.