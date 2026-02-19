Secondo l'oroscopo del 20 febbraio, i nativi del Leone devono mettersi in gioco con fiducia, poiché il loro carisma li aiuterà a raggiungere nuovi traguardi e incontri magnetici, a patto di gestire le finanze con prudenza. I Gemelli si sentono un po' sottotono e cercano tenerezza più che passione; per ritrovare la creatività devono scuotersi e, soprattutto, frenare le spese eccessive. I nati sotto il segno del Cancro tendono a evitare i conflitti delegando i problemi al partner, ma sono chiamati a comunicare di più e a vincere la pigrizia per ottenere cambiamenti nel lavoro.

Oroscopo e pagelle di venerdì 20 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo, i vostri affetti rappresenteranno un rifugio prezioso, capace di proteggervi dalle piccole sfide di ogni giorno. Se avete accanto una persona speciale, fate attenzione a non trasformarla in un bersaglio per le vostre tensioni: cercate invece di coltivare una sana sintonia senza sovraccaricare il legame. Sul fronte professionale, lasciate da parte l'orgoglio. Accettare il supporto dei colleghi non è un segno di debolezza, ma la strategia giusta per non lasciarvi sfuggire le opportunità all'orizzonte. Voto: 7,5

Toro – Il vostro giro di amicizie è ampio e non mancano i contatti stimolanti. Eppure, sembra che preferiate restare ancorati alla vostra singletudine.

Forse il ricordo di qualcuno che non fa più parte della vostra vita vi frena ancora? Smettete di fissarvi su chi vi agita i sogni e provate a guardarvi intorno con occhi nuovi. Non incaponitevi in situazioni a fondo perduto. Fatevi un favore: lasciate andare i vecchi risentimenti e guardate avanti con ottimismo. Sul fronte economico, si intravedono ottime chance di guadagno. Voto: 7

Gemelli – In questo periodo, più che di grandi passioni travolgenti, avete solo una gran voglia di tenerezza e di svagarvi insieme a chi amate. Vi sentite un po' sottotono e la vostra proverbiale creatività sembra essersi presa una pausa. Per uscire da questo torpore serve qualcosa di speciale, ma se avete accanto la persona giusta, la scintilla tornerà a brillare.

Forza, però: datevi una mossa! L'oroscopo vi consiglia di fare molta attenzione al portafoglio. Ultimamente state spendendo con troppa leggerezza. Voto: 6

Cancro – Nell'aria si avvertono dei contrasti, ma sembra che stiate evitando un confronto diretto. Tendete a delegare ogni responsabilità al partner, confidando che la situazione si risolva da sé. Attenzione, però: ignorare i problemi non li fa sparire e presto dovrete farci i conti. La soluzione risiede in una comunicazione onesta e costante. Sul fronte professionale, sono possibili cambiamenti importanti, ma non pioveranno dal cielo. Vincete la pigrizia e prendete l'iniziativa.

Voto: 6

Previsioni zodiacali e pagelle del giorno 20 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – È tempo di mettervi in gioco: non restate a guardare, ma prendetevi il centro della scena. Grazie al vostro naturale carisma, avete tutte le carte in regola per tagliare i traguardi che vi siete prefissati. Tutto è possibile, a patto che nutriate una reale stima nei vostri mezzi. Voltate pagina rispetto a ciò che è stato e abbracciate il vostro nuovo io. All'orizzonte si profila un incontro magnetico capace di rapirvi mente e cuore. Migliorano anche le finanze, ma agite con prudenza: sappiate riconoscere le opportunità giuste senza sprecare risorse. Voto: 8,5

Vergine – Avete un fascino magnetico a cui è quasi impossibile resistere.

Spetta a voi scegliere come canalizzare questo carisma: preferite collezionare brevi avventure o mettervi alla ricerca di un legame profondo? In ogni caso, smettetela di tornare sui vostri passi con ex amanti o situazioni già viste; meritate un amore autentico che vi faccia sentire appagati. Cercate di essere più solari e meno rigidi. Sul fronte professionale la concentrazione scarseggia, quindi fate attenzione a non scivolare su piccoli dettagli. Per quanto riguarda le finanze, la stabilità è a portata di mano, a patto di amministrare il budget con la solita saggezza. Voto: 7,5

Bilancia – State attraversando una fase densa di novità e colpi di scena, ma non mancano i momenti di tensione. È normale sentirsi smarriti ogni tanto: quel dubbio sottile che vi tormenta fa parte del gioco.

Siete nel pieno di una metamorfosi profonda e, come ogni grande cambiamento, è naturale provare il desiderio di rifugiarsi nelle vecchie certezze. Tuttavia, è il momento di lasciar andare il passato con coraggio. Voltate pagina e lanciatevi in nuove sfide. Sul fronte professionale le opportunità abbondano, ma dovrete essere voi a riconoscerle e a coglierle al volo. Voto: 7,5

Scorpione – Mettete da parte la timidezza: è il momento di uscire dall'ombra e mostrare a tutti di cosa siete capaci. Sfruttate la vostra proverbiale tenacia e prendete coscienza del vostro valore. Vi aspettano avventure capaci di trasformarvi nel profondo; anche se non dovesse trattarsi dell'anima gemella, ne uscirete con una stima di voi stessi rinnovata.

Per i più fortunati, un incontro improvviso accenderà la scintilla tanto desiderata. Ottime notizie anche sul fronte professionale: aspettatevi progressi nella carriera e un portafoglio più leggero, ma solo per il troppo guadagno. Voto: 8,5

Astrologia dedicata alla giornata di venerdì 20 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se state vivendo un momento di tensione con la vostra dolce metà, provate a ridiscutere i termini del rapporto. Siate flessibili: mostrare apertura spesso spinge l'altro a fare lo stesso. Questo consiglio è prezioso anche per chi ha chiuso una storia; cercate di essere superiori alle provocazioni ed evitate conflitti logoranti che non portano nulla di buono.

Fortunatamente, chi tra voi ha scelto di dare priorità ai sentimenti sta già vivendo un periodo magico. Sul lavoro, se dovete gestire capi autoritari o collaboratori complicati, non perdete la calma: la fortuna è ciclica e presto toccherà a voi. Voto: 7

Capricorno – In questo periodo siete davvero difficili da gestire. Evitate di mettere alla prova chi amate chiudendovi in silenzi punitivi solo per vedere come reagisce: è un gioco pericoloso. A volte vi lasciate distrarre da pensieri o immagini maliziose, finendo poi per proiettare i vostri dubbi sul partner e accusarlo ingiustamente. La soluzione è semplice: meno riflessioni contorte e più slancio fisico, specialmente sotto le lenzuola. Sul fronte professionale, invece, moderate i toni.

Se continuate a essere così spigolosi, potreste allontanare collaboratori importanti proprio ora che ne avete più bisogno. Voto: 5,5

Acquario – La vostra ironia pungente non passa mai inosservata: amate le battute taglienti che fanno ridere tutti, tranne la vittima del vostro sarcasmo. Attenzione, però, perché questo modo di fare rischia di far scappare chi vi interessa davvero. Prima di parlare, contate fino a dieci ed evitate di proiettare sul presente i rancori legati ai vostri ex partner. Sul fronte finanziario, meglio muoversi con cautela: evitate colpi di testa negli investimenti e cercate di frenare la voglia di shopping compulsivo. Voto: 5,5

Pesci – In questo periodo vi state muovendo con un pizzico di imprudenza.

Se è una scelta consapevole, procedete pure, ma fate attenzione: se cercate il grande amore o accettate inviti solo per sentirvi lusingati, la realtà potrebbe colpirvi duramente. La vita quotidiana non è una sceneggiatura della Disney e i "vissero felici e contenti" sono rari. Ricordate che nelle storie popolari non esistono solo le fate, ma anche i lupi: imparate a riconoscerli e a evitarli. Sul fronte professionale, non restate fermi: spedite la vostra candidatura ovunque potete. La fortuna aiuta gli audaci. Voto: 5,5