L'oroscopo del giorno venerdì 20 febbraio porta energie dinamiche e un cielo astrologico che invita a prendere decisioni importanti. Le influenze planetarie favoriscono chiarezza mentale, intuizioni improvvise e un rinnovato desiderio di equilibrio.

Il segno del Leone dovrà valutare bene le strade dinanzi a sé, mentre l'energia dei nativi Acquario sarà intensa. I Gemelli dovranno circondarsi di persone fidate, mentre i nativi Bilancia dimostreranno grande praticità in quel che fanno.

Previsioni oroscopo venerdì 20 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: vitalità in crescita in questa giornata di venerdì grazie alla Luna.

La vostra voglia di fare vi spingerà a dimostrare tutto il vostro impegno in ogni situazione. Con il partner ci saranno buone possibilità di costruire un futuro solido insieme. In quanto al lavoro valutate bene le occasioni che arriveranno, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale brillante per voi nativi del segno. Venere in sestile promette forti emozioni tra voi e il partner, che non andranno sottovalutate. Se siete single il vostro atteggiamento dolce potrebbe risultare attraente. In quanto al lavoro concentrazione e concretezza vi premieranno, ma attenzione a Marte che potrebbe togliervi energie. Voto - 8️⃣

Gemelli: anche se gli astri vi pongono dei problemi, avete la fortuna di avere accanto le persone giuste che vi vogliono bene e vi sostengono nei momenti difficili.

Soprattutto in amore dunque, respingere il partner non sarà di grande aiuto. Per quanto riguarda il lavoro evitate le distrazioni, e rimanete concentrati sui vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di venerdì stimolante per voi nativi del segno. Con il partner potrete dire ciò che sentite senza timore, costruendo un rapporto che sia prima di tutto sincero e trasparente. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere un buon momento per proporre idee innovative, che possono aiutarvi a mettere insieme progetti di spessore. Voto - 9️⃣

Leone: sarà necessario valutare bene le strade dinanzi a voi in questo periodo. Soprattutto nel lavoro, avrete bisogno di crescere e cogliere nuove sfide, ma siate abbastanza prudenti.

In ambito amoroso potreste vivere emozioni sincere, ma attenzione alla Luna in opposizione, sintomo di possibili difficoltà da superare. Voto - 6️⃣

Vergine: in questo venerdì di febbraio le stelle non saranno dalla vostra parte. Venere continua a mettere pressione alla vostra storia d'amore: essere chiari fin da subito sarà fondamentale. In ambito lavorativo assumere il controllo di progetti che non vi competono può solo creare ulteriori difficoltà. Voto - 5️⃣

Bilancia: un approccio più pratico vi sarà di grande aiuto in questa giornata di venerdì, soprattutto nel campo professionale. Insieme a un'ottima forma fisica dettata da Marte in trigono, potreste mettere a segno risultati interessanti.

In amore desidererete chiarezza nel vostro rapporto, ma attenzione a non fare troppa pressione. Voto - 7️⃣

Scorpione: conversazioni sincere e momenti di grande intesa caratterizzeranno questa giornata di venerdì. Single oppure no, cercate di nutrire fiducia nei confronti della persona che amate, per costruire un rapporto sincero. In ambito professionale vi farete strada verso nuovi ambiziosi progetti, che possono portarvi lontano. Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni astrali che annunciano la Luna a favore in questa giornata di venerdì. La vostra relazione di coppia non sarà così romantica, ma forse potrebbe essere un buon momento per aprirsi al dialogo. In ambito lavorativo Marte in sestile vi aiuta a reagire, ma dovrete anche avere un metodo di lavoro valido per raggiungere obiettivi più ambiziosi.

Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questo venerdì di febbraio. Venere sarà favorevole, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche piccola incomprensione con il partner. Nel lavoro alcune collaborazioni potrebbero rivelarsi nel momento più adatto per permettervi di costruire nuovi progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: l'influenza positiva della Luna sarà fondamentale per voi in questo periodo. Con il partner vi sentirete molto bene, ma attenzione a non superare certi limiti. In ambito professionale avrete bisogno di ambire più in alto, ma non dovrete avere fretta. Ragionate bene sulle occasioni che arriveranno. Voto - 7️⃣

Pesci: vi attende un'altra giornata entusiasmante secondo l'oroscopo.

Single oppure no, proverete emozioni profonde, e potreste fare importanti passi avanti con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro determinazione e intuizione ti guidano verso un risultato concreto, grazie anche al sostegno di stelle come Giove e Mercurio. Voto - 9️⃣