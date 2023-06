L'oroscopo di venerdì 16 giugno spiega in che modo i movimenti delle stelle influenzeranno la giornata dei diversi segni zodiacali. Toro e Pesci saranno particolarmente favoriti per i nuovi incontri. Non sarà la giornata ideale per Ariete, Gemelli e Bilancia.

Oroscopo di venerdì 16 giugno: Toro brillante in amore

Ariete: non sarà un ottimo momento per il lavoro, tra scelte difficili da fare e rapporti complicati con i colleghi. Non andrà meglio in amore, perché il partner vi chiederà di più e voi non ne sarete felici.

Toro: le stelle saranno dalla vostra parte e potreste fare delle ottime conquiste in amore.

Saprete lasciarvi andare ed essere molto romantici. Al lavoro tutto procederà senza grossi ostacoli da superare.

Gemelli: non avrete molta pazienza e questo si ripercuoterà sia in famiglia che nel lavoro. Con le persone care ci sarà poca comprensione, mentre in campo professionale vorrete vedere subito dei risultati.

Cancro: sarete aperti verso gli altri e questo vi permetterà di fare nuove amicizie e stringere rapporti importanti anche per il futuro. Con la persona amata potreste correre un po' troppo.

Oroscopo del giorno: Vergine creativa e ammirata

Leone: sarete molto riflessivi e desiderosi di fare nuove esperienze. Andrà meglio anche con i rapporti con gli altri che saranno più distesi e sereni rispetto al passato.

Al lavoro sarete precisi.

Vergine: dalla vostra parte avrete una buona dose di creatività che vi permetterà di far notare agli altri il vostro talento. Se lavorate in proprio avrete più possibilità di avere successo e buoni guadagni.

Bilancia: il vostro proverbiale equilibrio inizierà a perdere colpi e potreste lasciarvi andare ad affermazioni troppo avventate.

Anche se siete impazienti, contate fino a dieci prima di parlare.

Scorpione: questo venerdì di giugno procederà nel modo più sereno possibile. Le stelle invitano a trascorrere la serata con degli amici e staccare dal lavoro che negli ultimi giorni è stato pesante.

Capricorno determinato, Acquario comunicativo

Sagittario: potrebbe essere il vostro giorno fortunato.

Il cielo vi sorriderà e potrebbe arrivare una risposta che aspettate da tempo in campo lavorativo. Si aprirà una nuova fase anche in amore.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia che la vostra determinazione vi porterà lontano. Potrebbe arrivare il momento giusto per dare inizio a nuovi progetti e lasciarsi andare.

Acquario: non avrete una buona comunicazione e sarà difficile riuscire a portare avanti le vostre idee. Le stelle consigliano di aspettare tempi migliori anche per fare delle scelte importanti.

Pesci: la giornata sarà positiva e non mancherà la voglia di fare progetti divertenti per il weekend. Approfittare dell'ottimo momento anche per stare in compagnia, perché un nuovo incontro è all'orizzonte.