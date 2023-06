L'oroscopo della giornata di sabato 24 giugno vedrà un Toro più affiatato in ambito amoroso grazie alla Luna, mentre Giove contribuirà a rendere proficua la giornata dei nativi Vergine. Sagittario non dovrà prendere decisioni affrettate al lavoro, mentre Pesci dovrà gestire i suoi progetti in modo più preciso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 24 giugno.

Previsioni oroscopo sabato 24 giugno 2023 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà a rilento per voi. Questo cielo vedrà Venere in trigono, ma la Luna potrebbe alterare il vostro umore.

Sarete amorevoli con il partner, ma non così amorevoli da alimentare il vostro rapporto. In ambito lavorativo i vostri progetti prenderanno la giusta direzione grazie a Mercurio, con risultati a volte sopra le aspettative. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali migliori per voi secondo l'oroscopo. La Luna in trigono vi permetterà di vivere un rapporto più affiatato, ma non così eccezionale considerato Venere ancora in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee da sviluppare, ma che potrebbero richiedere del tempo. Voto - 7️⃣

Gemelli: la giornata di sabato potrebbe non rivelarsi così entusiasmante per voi sul fronte amoroso. La Luna infatti si troverà in quadratura dal segno della Vergine e, anche se Venere sarà favorevole, fate attenzione al vostro atteggiamento nei confronti del partner.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma non sempre potrete sperare nel migliore risultato. Voto - 7️⃣

Cancro: ottimo inizio di weekend per voi nativi del segno. Il vostro rapporto con il partner sarà piacevole grazie alla Luna, e presto potrete godere di splendidi momenti insieme alla vostra anima gemella.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza troppe difficoltà grazie a Giove in sestile e Saturno in trigono. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale solida per voi nativi del segno. Anche se la Luna non si troverà più nel vostro cielo, potrete comunque dare vita a momenti davvero piacevoli insieme alla vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte vi permetteranno di avere le idee chiare e buone energie per gestire i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: l'aiuto di Giove, in trigono dal segno del Toro, vi permetterà di vivere una giornata più proficua dal punto di vista professionale. Ricordatevi però che Mercurio sarà in quadratura, dunque non sempre le vostre idee potrebbero essere efficaci. Analizzate bene la situazione prima di cominciare. In amore godrete della Luna in congiunzione in questa giornata, che vi darà lo spunto necessario per amare la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, il sostegno di Venere vi metterà a vostro agio con il partner, e vi metterà nelle condizioni giuste per costruire un buon rapporto.

In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio per mettere insieme buoni progetti, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali migliori dal punto di vista sentimentale all'inizio di questo weekend. La Luna sarà dalla vostra parte e, anche se Venere sarà in cattivo aspetto, godrete di una maggior tranquillità con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, impegnandovi e mostrando abbastanza volontà e precisione in quel che fate, potrete ottenere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà importante non prendere decisioni affrettate in ambito lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Considerato Mercurio in opposizione, attenzione a ciò che potreste fare.

In amore potrete ancora contare su Venere in trigono, ma con la Luna in quadratura meglio non prendersi troppe libertà. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di sabato favorevole dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono dal segno della Vergine. Single oppure no, vi sentirete abbastanza bene e in grado di vivere una relazione appagante insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su stelle come Saturno e Giove per concentrarvi al meglio sui vostri progetti e raggiungere importanti obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali positive per voi nativi del segno. Sul fronte professionale godrete della posizione favorevole di stelle come Mercurio per mettere insieme buoni progetti, soprattutto voi nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i sentimenti invece, dovrete stare ancora attenti. Anche se la Luna non sarà più negativa, Venere in opposizione vi darà ancora qualche grattacapo. Voto - 6️⃣

Pesci: con Mercurio in quadratura dal segno dei Gemelli, dovrete imparare a gestire le vostre mansioni in modo più preciso secondo l'oroscopo. Anche in amore questa giornata potrebbe non soddisfarvi appieno, considerato la Luna in opposizione. Prestate più attenzione alla vostra anima gemella. Voto - 6️⃣