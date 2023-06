L'oroscopo di lunedì 19 giugno ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso le vicende sentimentali, lavorative e sociali. Alcuni segni sfrutteranno tutta la propria energia, mentre altri saranno più riflessivi. È presente anche una classifica giornaliera che offre un quadro generale della situazione.

Previsioni astrologiche del giorno 19 giugno: i segni sul podio

Cancro (1° posto): sarete all'altezza della situazione lavorativa. Non vi tirerete indietro se ci sarà da intervenire su determinati problemi.

Vi piacerà godere di un clima tranquillo e pacato, senza eccessive tensioni sulle spalle. Per fortuna, verrete accontentati anche grazie alla collaborazione dei colleghi.

Bilancia (2° posto): infonderete ottimismo alle persone che vi staranno accanto. Saprete confrontarvi con le opinioni degli altri, senza dare vita a inutili polveroni. I vostri consigli lasceranno il segno, sia in ambito lavorativo che personale. Inoltre, sarete disposti a compiere gesti romantici.

Toro (3° posto): sarà una giornata favorevole per la vita di coppia. Non avrete problemi a relazionarvi con il partner e a comunicare con lui. La spontaneità sarà un elemento sempre presente, così come il rispetto reciproco e il desiderio di sostenersi.

Scorpione (4° posto): finalmente, riuscirete a fare luce sui vostri sentimenti. Vi sembrerà di avere la situazione sotto controllo, ma potrebbe esserci una sorpresa tenerissima per voi. Il partner si dimostrerà amorevole e attento ai dettagli. Le sue parole appariranno molto confortevoli.

Oroscopo del 19 giugno: i segni mezzani

Pesci (5° posto): questa giornata si mostrerà molto più affabile delle precedenti. Grazie alle risorse del vostro cuore, brillerete di luce propria. Non avrete bisogno di elemosinare gentilezza perché le persone attorno a voi non avranno alcuna intenzione di ferirvi. Al contrario, saranno pronte a sostenervi.

Ariete (6° posto): cercherete di accedere a nuove opportunità. In parte avrete successo, ma dovrete lavorare ancora duramente per riuscire a realizzare i vostri sogni nel cassetto. La determinazione non vi mancherà, così come la voglia di distinguervi dagli altri. Le sfide sul lavoro saranno entusiasmanti.

Sagittario (7° posto): avrete qualche difficoltà a muovervi all'interno della vita di coppia. In più occasioni, sarete tentati di lasciare aperte questioni ancora irrisolte. Non avrete voglia di discutere, però, instaurare un dialogo costruttivo e pacato non farà male a nessuno. Al contrario, vi aiuterà a crescere insieme.

Capricorno (8° posto): il partner non sarà molto contento della relazione di coppia.

Non riuscirete a trascorrere molto tempo con lui perché vorrete sfruttare il tempo libero per portare a termine attività mai concluse. Le previsioni astrologiche del 19 giugno vi consigliano di provare a trovare un compromesso.

Previsioni zodiacali del 19 giugno: gli ultimi posti in classifica

Vergine (9° posto): non sarà il momento giusto per prendere decisioni affrettate. L'istinto potrebbe spingervi ad agire, ma sarà consigliabile dare spazio alla ragione, soprattutto in ambito lavorativo. Per quanto riguarda il rapporto con il partner, potreste sentirvi un po' trascurati dal suo atteggiamento.

Leone (10° posto): vi verrà richiesto uno sforzo emotivo non indifferente. Accettare simili affermazioni, per voi, non sarà semplice.

Farete fatica a nascondere la delusione provata perché verrete investiti da un'ondata di sentimenti negativi. La speranza, però, non sparirà.

Acquario (11° posto): apparirete piuttosto apatici. Non sentirete il bisogno di mettervi in gioco e di tornare a cercare l'anima gemella. Preferirete non addentrarvi in situazioni potenzialmente complicate. Questo, purtroppo, conferirà alla quotidianità una certa monotonia.

Gemelli (12° posto): la settimana non inizierà nel migliore dei modi. Sentirete il bisogno di ottenere un riscontro positivo dagli altri dagli altri. I complimenti, però, tarderanno ad arrivare. Le previsioni astrologiche vi consigliano di stare attenti a non riversare le vostre preoccupazioni sul lavoro.