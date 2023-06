L'oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 giugno prevede un Leone più responsabile non solo in amore, ma anche con i propri progetti professionali, mentre un po’ di stress potrebbe colpire gli Acquario. Toro potrebbe tentare di fare passi in avanti al lavoro, mentre Cancro potrà finalmente raccogliere i primi frutti dei suoi progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 giugno.

Previsioni oroscopo dal 19 al 25 giugno 2023 segno per segno

Ariete: sarà una settimana dolce sul fronte sentimentale. La Luna e Venere vi sorrideranno, e questo periodo estivo si rivelerà ideale per costruire una relazione di coppia forte, stabile, romantica e soddisfacente.

In ambito lavorativo i vostri progetti prenderanno la giusta piega, e potrete ambire verso obiettivi più grandi. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale tra alti e bassi secondo l'oroscopo della prossima settimana. La Luna navigherà in buone posizioni, ma con Venere in quadratura dal segno del Leone non potrete pretendere troppo dalla vostra relazione sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, continuerete a essere produttivi, con buone idee e risultati positivi. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo davvero convincente sul fronte amoroso per i nati del segno. I buoni sentimenti non mancheranno con il partner, e potreste anche fare qualche piacevole sorpresa. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere un buon momento per mettere in cantiere progetti che richiederanno degli investimenti.

Voto - 8️⃣

Cancro: la settimana non inizierà nel migliore dei modi per i nati del segno a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente sarete in grado di riprendervi velocemente, e godere di una relazione abbastanza tranquilla. Sul fronte professionale potrete finalmente raccogliere i frutti del vostro duro lavoro, e ricavare importanti soddisfazioni.

Voto - 7️⃣

Leone: dimostrerete maggiore responsabilità sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Venere in congiunzione non solo vi permetterà di essere romantici, ma anche di coltivare un rapporto davvero solido. Attenzione però nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in quadratura. Anche sul fronte professionale dimostrerete maggiore impegno, interesse e cura nei vostri progetti, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 9️⃣

Vergine: sfera sentimentale nel complesso valida secondo l'oroscopo. Riuscirete a mantenere un buon rapporto con il partner, ciò nonostante sarà importante non superare certi limiti. Sul fronte professionale Giove sarà di grande aiuto per voi, ma con Mercurio in quadratura dovrete essere in grado di evitare eventuali imprevisti. Voto - 7️⃣

Bilancia: la settimana potrebbe non iniziare al meglio per i nati del segno a causa della Luna. Fortunatamente Venere sarà dalla vostra parte, e sarete in grado di vivere un buon rapporto già a partire dalle prossime giornate. Il weekend inoltre potrebbe rivelarsi interessante per i sentimenti. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio.

In ogni caso, fate comunque attenzione allo sviluppo dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: il rapporto con il partner continuerà a non essere così invitante secondo l'oroscopo della prossima settimana. Oltre a Venere, anche la Luna vi darà qualche problema sentimentale, che faticherete molto a risolvere. Anche in ambito lavorativo sarà necessario tenere gli occhi aperti e valutare per bene ogni prossima mossa. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale solida anche durante la prossima settimana per i nati del segno. Venere sarà in trigono dal segno del Leone, e potrete godere di momenti davvero romantici insieme al partner. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in cattivo aspetto.

Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto attivi grazie a Marte, ma vi serviranno anche le giuste idee per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Capricorno: non inizierà benissimo la settimana secondo l'oroscopo, ma questo non vorrà dire che non ci saranno bei momenti con la persona che amate. Abbiate pazienza nella prime giornate della settimana, quando la Luna sarà in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno buone soddisfazioni, frutto del vostro impegno. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che continuerà a mettervi in difficoltà. Sul fronte professionale un po’ di stress potrebbe colpirvi, e causare qualche errore da parte vostra. Anche in amore la situazione non sarà così tranquilla a causa di Venere.

Sfruttate le giornate di Luna favorevole per ristabilire un po’ d'armonia. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo favorevole sul fronte sentimentale per i nati del segno. Godrete di un cielo abbastanza sereno, eccezion fatta per il weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Con un po’ di fortuna però, anche il fine settimana potrà rivelarsi soddisfacente. In ambito lavorativo faticherete un po’ a essere produttivi a causa di Mercurio, ma anche a fatica, riuscirete a raggiungere buoni risultati. Voto - 7️