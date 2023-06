L'oroscopo della giornata di lunedì 19 giugno prevede un Leone più ostinato sul fronte professionale nel tentativo di raggiungere i propri obiettivi, mentre Pesci sarà più perspicace. Toro riempirà la sua giornata di gratitudine verso il partner, mentre Sagittario sarà particolarmente impegnato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 19 giugno.

Previsioni oroscopo lunedì 19 giugno 2023 segno per segno

Ariete: la settimana potrebbe partire con piede sbagliato a causa della Luna in quadratura. Venere vi darà ancora buone occasioni sentimentali, ciò nonostante sarà importante non avere grandi pretese.

In ambito lavorativo Mercurio in sestile sarà una grande fonte d'ispirazione per voi e con Marte in trigono avrete buone energie da investire. Voto - 7️⃣

Toro: vi sentirete abbastanza fortunati e grati della relazione sentimentale che state vivendo. Anche voi cuori solitari avrete modo di sentirvi più sintonia con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più incisivi e convinti delle vostre azioni affinché i vostri progetti possano raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: vi sentirete abbastanza soddisfatti del vostro rapporto secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Anche voi cuori solitari sarete in pace con voi stessi e la giornata non potrà che essere più soddisfacente se in compagnia di qualcuno che amate.

In ambito lavorativo sarà importante essere produttivi in questo periodo, affinché i vostri progetti possano prendere la direzione desiderata. Voto - 8️⃣

Cancro: una splendida Luna nuova sarà stabile nel vostro segno zodiacale all'inizio di questa settimana. Godrete dunque di un buon cielo, e la voglia di condividere bei momenti insieme alla persona che amate vi permetterà di rafforzare il vostro legame.

Per quanto riguarda il lavoro v'impegnerete tanto in questo periodo, considerato che avrete a che fare con mansioni molto importanti. Voto - 8️⃣

Leone: sarete piuttosto ostinati sul fronte lavorativo in questa giornata di lunedì. Avrete degli obiettivi ben chiari nella vostra mente che, presto o tardi, vorreste raggiungere. Sul fronte sentimentale potrete contare sul sostegno di Venere, in congiunzione al vostro cielo.

Single oppure no, le occasioni d'amore non mancheranno, dovrete soltanto riuscire a coglierle e viverle al meglio. Voto - 8️⃣

Vergine: la settimana inizierà con la Luna che tornerà a giocare a vostro favore. Questo cielo dunque vi darà qualche occasione in più in amore, che se ben sfruttata, potrebbe darvi importanti soddisfazioni sentimentali. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare in questo periodo, ma con Mercurio in quadratura sarà importante non dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Bilancia: cercare la competizione in questo periodo potrebbe aiutarvi a distinguervi, ciò nonostante venite da un periodo poco promettente dal punto di vista professionale, e non sarà questo il momento di impressionare qualcuno.

Per quanto riguarda i sentimenti, anche se Venere sarà dalla vostra parte, meglio non forzare troppo il vostro rapporto con il partner, considerato che la Luna sarà in quadratura. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno la Luna in buon aspetto a partire da questa giornata di lunedì. Non gongolate troppo però: l'astro argenteo non sarà favorevole per molto, e Venere rimarrà ancora a lungo in quadratura. In ogni caso, cercate di godervi questa giornata. In ambito lavorativo prendetevi il giusto tempo con alcuni progetti affinché questi possano essere validi. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di lunedì particolarmente impegnativa secondo l'oroscopo. Ultimamente fate molta fatica a gestire le tante mansioni che dovrete svolgere, nonostante Marte favorevole, colpa anche di Mercurio opposto.

Per quanto riguarda i sentimenti, riuscirete a vivere una relazione abbastanza appagante grazie anche alla bontà e comprensione del partner, che terrà alta l'intesa. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna in opposizione dal segno del Cancro, sperare di vivere una giornata tranquilla con il partner non sarà semplice. Potrebbero emergere piccole discussioni che potrebbero richiedere del tempo per essere risolte. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Giove e Saturno, che vi permetteranno di essere abbastanza concentrati verso i vostri progetti e anche un po’ fortunati. Voto - 7️⃣

Acquario: con i sentimenti non sarete particolarmente abili, ciò nonostante quello che provate nei confronti del partner è vero.

Cercate di mantenere una buona comunicazione con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sul sostegno di Mercurio affinché i vostri progetti possano prendere la giusta piega. Attenzione però a stelle come Marte e Giove in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Pesci: sarete piuttosto perspicaci sul fronte lavorativo in questa giornata di lunedì. Punterete a un solo obiettivo per volta, nel tentativo di fare le cose per bene. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna vi permetterà di avere le idee chiare su quello che provate per la vostra fiamma. Non vi resta dunque che fare tutto il necessario affinché questo rapporto possa funzionare. Voto - 7️⃣