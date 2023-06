Secondo l'oroscopo del fine settimana del 3 del 4 giugno 2023 l'amore potrebbe essere eccezionale grazie alla presenza del segno dello Scorpione alla prima posizione, mentre Cancro e Leone scenderanno di molte posizioni, arrivando alle ultime.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco del weekend.

L'oroscopo dell'amore: Vergine gentile

1° Scorpione: il buonumore potrebbe essere indice di un risvolto amoroso senza precedenti, forse una proposta da parte del partner che vi farà toccare il cielo con un dito. Sarete perfettamente in grado di mantenere una conversazione matura ed esplicativa, soprattutto con la famiglia.

Farvi desiderare sarà una prerogativa della giornata di sabato.

2° Vergine: la gentilezza e la disponibilità di queste due giornate potrebbe regalarvi delle emozioni uniche, che siano con il partner, con le amicizie, sia nuove che vecchie, ma soprattutto con la famiglia. L'equilibrio che raggiungerete sarà di quelli che non si scalfiranno per un bel po' di tempo, per cui avrete davvero un weekend all'insegna dell'amore, in tutti i sensi.

3° Pesci: affermare nuovamente la vostra autonomia potrebbe essere molto produttivo per la vostra vita di coppia, perché l'altro potrebbe arrivare a fidarsi ciecamente di voi. Si creerebbero così i presupposti per poter mandare avanti la vostra relazione nel modo più accurato possibile.

4° Cancro: largo agli incontri. Questo fine settimana potrebbe essere particolarmente prolifico per gli incontri, soprattutto se avete voglia di sviluppare nuove amicizie. In amore la complicità potrebbe riguardare molte responsabilità in atto, per cui non ci sarà momento migliore per esternare ulteriormente i vostri sentimenti.

Bilancia distratto

5° Toro: riscoprirete una bella passione che però sarà molto spensierata, libera da qualche responsabilità di troppo che potrebbe esservi scomoda al momento. Avrete a che fare con una riappacificazione, forse con una amicizia importante, che vi porterà ad avere un atteggiamento molto più spigliato, soprattutto di sabato.

Domenica sarà da trascorrere in famiglia.

6° Sagittario: allegria. L'allegria nella vostra famiglia e nella vostra storia d'amore sarà un elemento fondamentale per stabilire una affinità davvero duratura e che potrebbe ravvivare decisamente questo fine settimana. L'entusiasmo per l'arrivo di una persona amata potrebbe farvi sentire al settimo cielo.

7° Acquario: sorprese. Dal partner potrebbero arrivare delle sorprese che vi daranno non soltanto la spinta giusta per andare avanti, ma anche per conferirvi un atteggiamento molto più vivace e che possa essere di ispirazione per molte persone. La domenica potrebbe essere ricca di armonia familiare e di chiacchierate con le amicizie più strette.

8° Bilancia: faticherete molto a non lasciarvi scappare una amicizia importante, forse a causa di altre situazioni che non vi faranno pensare appieno alla persona amata.

Secondo l'oroscopo potreste avere molta tranquillità in ambito familiare. Essere indulgenti con la vostra salute sarà un ottimo atto di amore nei vostri stessi confronti.

Leone solitario

9° Gemelli: avrete dei dubbi circa i vostri sentimenti, e dare ascolto a questi potrebbe mettere in difficoltà la vostra storia d'amore. Potrete fare qualcosa per prendervi cura di voi stessi e del vostro fisico. Con i figli potrebbe esserci un rapporto burrascoso.

10° Leone: solitari. Avrete voglia di stare per conto vostro, magari in compagnia delle vostre serie preferite o della musica che ha segnato il vostro cuore. I single potrebbero trovare nelle amicizie una vera e propria spalla in grado di fare moto di più rispetto a un eventuale partner.

11° Capricorno: qualche amicizia potrebbe essere per voi fonte di perplessità e anche di antipatia che vi indurrà ad allontanarvene. Secondo l'oroscopo la qualità della vostra storia d'amore sarà messa a dura prova da qualche spasimante dal passato che potrebbe ritornare e riprovarci con voi.

12° Ariete: tensione. Avrete un po' di tensione che non vi permetterà di trascorrere questo weekend in modo sereno con la persona amata e con la vostra famiglia. Avrete invece bisogno di un supporto dal punto di vista amicale che potrebbe regalarvi una sana chiacchierata o un po' di shopping.