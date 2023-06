L'oroscopo di venerdì 23 giugno ha in serbo tante sorprese per i vari segni zodiacali. I vari transiti planetari influenzeranno in modo diverso la quotidianità relativamente ad amore, lavoro e fortuna. Per avere un quadro più completo approfondiamo le previsioni per tutti segni, con anche la classifica.

Previsioni astrologiche del 23 giugno: i primi posti in classifica

Gemelli (1° posto): sarete molto abili in ambito lavorativo. Gli affari, per voi, non avranno alcun segreto. Vi verrà istintivo prendere le decisioni giuste, anche grazie all'esperienza accumulata nel corso degli anni precedenti.

Dal punto di vista affettivo, riceverete tante attenzioni dal partner e dagli amici.

Scorpione (2° posto): riceverete una visita inaspettata che vi renderà molto felici. Non potrete fare a meno di accogliere l'annuncio con gioia e ottimismo. Avrete la situazione sotto controllo e non vedrete l'ora di proporre alcune attività da poter svolgere insieme. Il lavoro non sarà caratterizzato da problemi.

Sagittario (3° posto): valorizzerete ogni singola emozione. Vivrete una giornata spensierata, coinvolgente e ricca di cose da fare. Il rapporto con il partner vi consentirà di esplorare aspetti ancora inediti del vostro carattere. Inoltre, questo approccio positivo avrà anche ottimi ripercussioni sul lavoro.

Acquario (4° posto): questa giornata inizierà nel migliore dei modi. Le prime ore della mattina saranno davvero molto produttive. Recupererete mansioni rimaste in sospeso, per sostituirle con altre ugualmente urgenti. Il vostro approccio con i colleghi sarà sereno grazie alle capacità comunicative.

Oroscopo di venerdì 23 giugno: i segni mezzani

Capricorno (5° posto): i vostri sentimenti saranno pur, ma non sarà affatto semplice prendere una decisione definitiva in ambito sentimentale. Il trasporto per il partner vi porterà ad affrontare dubbi e indecisioni. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di seguire cuore e istinto: così facendo non sbaglierete.

Vergine (6° posto): non porrete alcun limite alla vostra creatività. Vi piacerà usare diversi materiali per sperimentare e per trovare soluzioni alternative per gestire la casa. Non manterrete per voi i segreti scoperti, ma amerete parlarne con parenti e amici. Vi scambierete consigli davvero sorprendenti.

Cancro (7° posto): sarete fin troppo buoni con il prossimo. L'eccessiva disponibilità potrebbe spingere le persone ad approfittarsi della vostra gentilezza. Nonostante gli avvertimenti, non avrete alcuna intenzione di modificare questo aspetto del vostro carattere. Al contrario, lo rafforzerete.

Leone (8° posto): la stanchezza potrebbe diventare difficile da gestire. I ritmi lavorativi, infatti, vi metteranno alla prova.

Sarete orgogliosi dei risultati raggiunti, ma le previsioni astrologiche vi consigliano di non tirare troppo la corda. Una migliore organizzazione potrebbe aiutarvi con le sensazioni più preoccupanti.

Previsioni zodiacali del 23 giugno: gli ultimi posti

Pesci (9° posto): le discussioni con il partner saranno all'ordine del giorno. Purtroppo, non riuscirete ancora a trovare un punto di incontro. Il nervosismo e l'impazienza potrebbero raggiungere livello preoccupanti. Per sbloccare la situazione, potrebbe essere utile tentare di dare una svolta alla routine.

Bilancia (10° posto): non avrete il coraggio di avvicinarvi alla persona amata. Preferirete osservarla da lontano per non rischiare di essere rifiutati.

Purtroppo, questo atteggiamento potrebbe farvi perdere l'occasione perfetta. Sarà necessario acquisire un po' più di fiducia in se stessi.

Toro (11° posto): agirete in preda all'impulso del momento. Questo potrebbe mettervi nei guai. Non valuterete accuratamente le possibili conseguenze perché, come unico obiettivo, avrete solo quello di raggiungere i vostri traguardi. Le parole della famiglia potrebbero lasciarvi con l'amaro in bocca.

Ariete (12° posto): essere all'ultimo posto della classifica non sarà molto confortevole. Purtroppo, questa giornata sarà caratterizzata da una netta confusione. Non riuscirete a ragionare lucidamente e prenderete decisioni affrettate, prive di attente valutazioni. Non vi sentirete supportati dal partner.