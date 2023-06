L'oroscopo di venerdì 9 giugno ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali non vedono l'ora di svelare tutti i segreti del giorno. Amore, lavoro e socialità sono i veri protagonisti, ma ci sono anche tanti altri dettagli da scoprire. Alcuni segni saranno travolti dalla routine quotidiana, mentre altri ameranno l'avventura.

Previsioni zodiacali del 9 giugno: i primi posti in classifica

Capricorno (1° posto): condividerete un bellissimo rapporto con gli amici. Sarete solari e divertenti. Darete il massimo in gruppo, ma anche nella relazione con il partner adotterete una comunicazione brillante ed efficace.

Sul posto di lavoro, dimostrerete di essere sicuri di voi stessi.

Gemelli (2° posto): i nati sotto il segno dei Gemelli assisteranno a un'ottima ripresa. Finalmente, la ruota della fortuna girerà. In ambito lavorativo comincerete a guadagnare terreno e il rapporto di coppia subirà una svolta davvero piacevole. La relazione potrebbe raggiungere un livello di serietà maggiore.

Pesci (3° posto): sarete dolci e leali con gli altri. Oltre ad avere sempre il consiglio giusto da dare, terrete in grande considerazione i sentimenti degli amici e del partner. Questo vi aiuterà a distinguervi dalla massa. Inoltre, otterrete anche l'affetto tanto desiderato. Per voi, non sarà difficile instaurare nuovi rapporti.

Sagittario (4° posto): questo apparirà come un periodo piuttosto fortunato per il vostro sogno. Vivrete tante esperienze nuove, sia in compagnia degli amici che da soli. Non avrete paura di rinnovare vecchi rapporti, ma sarete intenzionati ad avere accanto solo persone degne di fiducia.

Oroscopo del 9 giugno: i segni mezzani

Bilancia (5° posto): l'assetto astrale starà dalla vostra parte. Anche se non raggiungerete tutti i vostri obiettivi, sarete molto soddisfatti di voi stessi. Gli amici saranno il vostro principale punto di riferimento, ma non sottovaluterete neanche i consigli del partner. Il rapporto con i colleghi sarà da migliorare.

Scorpione (6° posto): non farete altro che pensare alla ricerca dell'anima gemella. Diventerà quasi un'ossessione per voi. Continuerete a svolgere i vostri compiti nel migliore dei modi, ma sarete circondati da un velo di tristezza e frustrazione. Gli amici non potranno fare a meno di notarlo. La loro presenza sarà di grande aiuto.

Toro (7° posto): sarete stanchi di dover sottostare a determinati ordini. Sentirete il bisogno di mettervi in proprio, ma la sfida non sarà affatto semplice. Vi verranno chieste grandi competenze e gli ostacoli da superare, soprattutto in una fase iniziale, saranno numerosissimi.

Ariete (8° posto): non sarete soddisfatti del lavoro. Andrete alla ricerca di un modo per farvi notare, ma avrete l'impressione di non riuscire a colpire nel segno.

Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di non essere troppo impazienti o precipitosi: potreste commettere degli errori.

Previsioni astrologiche del 9 giugno: i segni meno fortunati

Vergine (9° posto): adotterete un atteggiamento poco complice nei confronti delle persone care. Il nervosismo potrebbe spingervi a dire qualcosa di inopportuno. Si tratterà di una situazione recuperabile, ma dovrete fare attenzione a non esagerare: a tutto ci sarà un limite.

Acquario (10° posto): sentirete il bisogno di avere maggiore libertà. Il rapporto di coppia vi sembrerà troppo pressante. Prima di prendere qualsiasi decisione, però, potrebbe essere utile parlarne con il partner. A volte, è sufficiente un dialogo ben strutturato per arrivare a una soluzione comune.

Cancro (11° posto): cercherete di conquistare il partner in tutti i modi possibili. Il fascino, la simpatia e la schiettezza, però, non porteranno ai risultati desiderati. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di essere spontanei e di evitare di indossare una maschera per apparire più attraenti.

Leone (12° posto): in famiglia scoppierà un litigio difficile da contenere. Affronterete questo momento con ansia e indecisione. Non saprete bene quale strategia adottare. Alcune parole vi faranno molto male ma, nonostante questo, non riuscirete a trattenervi dal dare risposte altrettanto pesanti.