Una nuova settimana sta per iniziare. L'astrologia, come sempre, è pronta a svelare dettagli fondamentali sulla routine dei segni zodiacali. L'oroscopo di lunedì 9 febbraio non lascia spazio ai dubbi. Pone l'accento sul lavoro, l'amore e la socialità.

I Gemelli e lo Scorpione non sapranno proprio che cosa fare, mentre il Cancro e i Pesci comprenderanno subito gli altri.

Oroscopo di lunedì 9 febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: farete fatica a concentrarvi. Avrete l'impressione di non avere energia a sufficienza. La mente non farà altro che vagare e i risultati ottenuti non saranno tra i migliori.

Con un piccolo sforzo in più, potrete ribaltare facilmente la situazione.

Toro: non tradirete i vostri valori. Resterete leali a voi stessi, anche a costo di fare delle rinunce. Le persone attorno a voi proveranno una grande ammirazione. Il loro calore vi darà la grinta necessaria per andare avanti.

Gemelli: sarete un po' indecisi. Per il momento, preferirete non prendere decisioni azzardate. Resterete fermi a osservare il corso degli eventi, in modo da avere più informazioni possibili. La fretta non sarà una buona consigliera.

Cancro: sarete attenti e riflessivi. Farete di tutto per non mettere i piedi in testa agli altri e per rispettare i loro sentimenti. La vostra empatia non passerà inosservata.

Al contrario, vi permetterà di stringere tante nuove amicizie.

Leone: non vi piacerà essere messi da parte. Vorrete essere voi i protagonisti della situazione, anche quando le circostanze appariranno poco consone. Fate attenzione, però, a non rubare la scena ai vostri amici.

Vergine: farete fatica a trovare le parole giuste per esprimere le vostre emozioni. A volte sarete un po' precipitosi e non sempre verrete capiti. L'oroscopo del giorno vi consiglia di prestare maggiore attenzione alle reazioni degli altri.

Bilancia: sarete socievoli e divertenti. Vi piacerà interagire con le altre persone e non vedrete l'ora di farvi nuovi amici. Non avrete alcuna difficoltà perché riuscirete ad adattarvi a quasi tutti i contesti sociali.

Scorpione: vi troverete a un bivio. Non saprete quale strada prendere. Analizzerete le alternative con grande attenzione, anche se tutta questa indecisione potrebbe aumentare tensione e frustrazione.

Sagittario: sarete ligi al dovere. Non commetterete alcun errore, neanche in presenza di fattori di distrazione eccessivi. Ci terrete a fare bene il vostro lavoro e questo sarà un enorme elemento a vostro favore.

Capricorno: la relazione di coppia sarà caratterizzata da alti e bassi. Ci si saranno alcune incomprensioni da risolvere. Il dialogo sarà alla base di tutto, anche se sarà importante dare valore anche ai piccoli gesti romantici.

Acquario: non vi sentirete ancora pronti a intraprendere una nuova relazione di coppia.

Vi godrete il vostro stato attuale, concentrandovi sugli hobby e provando a interagire con persone nuove.

Pesci: tenderete a mettere i sentimenti degli altri davanti ai vostri. Gli amici e la famiglia avranno un ruolo fondamentale nella vostra vita. Sarete disposti a fare enormi sacrifici per il loro benessere.