Secondo l'oroscopo del 9 giugno 2023 è un periodo positivo per alcuni segni zodiacali, come Scorpione e Acquario. I nati in Cancro che hanno una relazione romantica devono fare molta attenzione ai litigi, mentre i Capricorno devono buttarsi in nuove esperienze. Per conoscere le altre novità delle stelle di seguito trovate l’astrologia per il giorno 9 giugno e le previsioni dedicate all’amore con le pagelle zodiacali.

La giornata di venerdì 9 giugno secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se in passato vi è mancato qualcosa nel rapporto d’amore, adesso lo ritroverete con molto gioia.

La verità è che avevate perso un po’ le speranze e questo vi ha penalizzato. Adesso potete creare nuovi sogni da realizzare con la vostra dolce metà. Le coppie giovani pensano già al matrimonio o a un figlio, anche se il lato economico è un po’ scoraggiante. Voto: 7

Toro – I sentimenti si faranno sempre più solidi in questo periodo di tarda primavera. Ora che ogni cosa è tornato al proprio posto, le coppie possono finalmente chiarire malintesi, incomprensioni, nati negli ultimi mesi. I single del segno devono socializzare di più e non trascorrere troppo tempo chiusi in casa. Voto: 7

Gemelli – Chi ha avuto problemi con il partner potrebbe dare un’altra opportunità al rapporto di coppia. Se credete fortemente nell’amore, avete tutte le carte in regola per farcela.

Non fate tutto da soli, altrimenti non ha senso volere accanto una persona che non contribuisce a far splendere la vostra relazione amorosa, a realizzare insieme a voi progetti di vita comune. Voto: 6,5

Cancro – Alcune coppie potrebbe dar vita a un nuovo litigio, i motivi di questa divergenza potrebbero riguardare i compiti domestici, le spese di troppo, le intromissioni esterne, oppure le divergenze di opinioni.

I single che sono rimasti colpiti dalla bellezza interiore di una persona devono farsi avanti e non lasciarsela sfuggire. Ascoltate sempre la voce del vostro cuore, questo è il consiglio dell’Oroscopo dell’amore. Voto: 6

Previsioni amorose, venerdì 9 giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo dovete tenere sotto controllo il vostro lato litigioso, soprattutto le coppie che condividono lo stesso lavoro e che vogliono raggiungere gli stessi obiettivi.

Avete una buona capacità di comunicazione, quindi, sfruttatela a vostro vantaggio. Se la vostra data di matrimonio è vicina, la cerimonia sarà favolosa e indimenticabile. Voto: 7

Vergine – Se siete cambiati in amore, l’intesa con la persona del cuore sarà alle stelle. Nel corso di questa giornata potrebbe venirvi in mente di realizzare un progetto davvero grosso da fare con il vostro partner. Prendete il coraggio e parlatene con la persona interessata, vedrete che resterà sorpresa dalle vostre proposte. Voto: 8

Bilancia – Chi ha avuto problemi negli ultimi giorni, continuerà a portarseli sulle spalle per un po’ di tempo. Se pensate di aver risolto tutto, vi siete sbagliati di grosso, prima o poi si ripresenterà.

Evidentemente l’avete combinata grossa. L’unica cosa che potete fare è aspettare che si raffreddino gli animi roventi. Voto: 5

Scorpione – Secondo l’oroscopo dell’amore, questo è un periodo positivo soprattutto per quelli che cercano una sistemazione. Meno positivo per le coppie che si trovano in cattive acque per via di una doppia relazione. I cuori solitari del segno avranno voglia di condividere la loro vita con la loro anima gemella, questo è già un buon inizio. Comunque, quelli macchiati spesso di alta infedeltà devono lasciar perdere le persone che non sopportano questo lato caratteriale. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di venerdì 9 giugno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Periodo di passione, tuttavia, non tutti i rapporti sono basati su questo aspetto e quindi impegnatevi a non litigare.

In ogni caso, mostrate più attenzione a ogni comportamento sospetto della vostra dolce metà. Anche alcuni single del segno, stanchi di questo status, vorrebbero qualcuno al proprio fianco. Voto: 7

Capricorno – Per varie ragioni avete difficoltà a essere chiari con le persone che vi stanno attorno. Alcune coppie non hanno retto e hanno preferito mettere un punto alla loro storia d'amore. Sono scelte, ma adesso cercate di riprendere in mano la vostra vita e di fare nuove esperienze. Parlando del dolore dovuto alla separazione, lasciatelo sfogare e presto tornerete più carichi di prima. Voto: 6

Acquario – Questo periodo porterà solo notizie positive, impossibile non pensare a vivere i sentimenti al meglio.

Sarete molto presi dalla persona che amate. Alcuni Acquario sono attratti da storie complicate, a volte sembrano che lo facciano apposta a cercare una strada senza via di uscita. Se conoscete qualcuno che abita molto lontano da voi, fuggite a gambe levate. Voto: 7

Pesci – L'oroscopo dell’amore afferma che in questo periodo le stelle premieranno chi andrà dritto per la propria strada, insomma, le persone caparbie e coraggiose. Per qualche Pesci sarà un periodo travolgente, forse perché dopo tanto tempo ha trovato l’anima gemella. Alcuni potrebbero prendere in considerazione di fare il passo successivo nella relazione di coppia. Voto: 7