Venerdì 21 luglio 2023 troviamo sul piano astrale la Luna e Marte transitare nel segno della Vergine, mentre il Sole sosterà sui gradi del Cancro. Mercurio, Venere e Lilith, intanto, continueranno la sosta in Leone, così come Urano e Giove permarranno nell'orbita del Toro. Plutone, invece, resterà stabile nel domicilio del Capricorno come il Nodo Nord proseguirà il transito in Ariete. Nettuno insieme a Saturno, infine, rimarranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Vergine, meno entusiasmante per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Vergine: organizzati. Ottimizzare il ruolino di marcia di questo venerdì sarà presumibilmente un gioco da ragazzi per i nati Vergine, ancor di più per il secondo decano che si riscoprirà più organizzato e meticoloso del solito.

2° posto Leone: in fermento. Secondo l'oroscopo di venerdì 21 luglio, i nati Leone parranno avvertire un certo fermento interiore ma, al contempo, faticheranno a identificarne la provenienza. Niente paura, però, perché le novità inizieranno a scorgersi con l'inizio del mese del compleanno.

3° posto Toro: concreti. Il Luminare femminile nel loro Elemento farà il paio col lungimirante transito gioviale sui loro gradi spingendo, c'è da scommetterci, i nati Toro a mettere in campo maggiore concretezza quando si tratterà di oliare i meccanismi di un progetto in essere.

I mezzani

4° posto Sagittario: trasgressivi. Semaforo acceso sul verde per i single di casa Sagittario o per coloro che intrattengono più relazioni sentimentali contemporaneamente, in quanto questo venerdì i nativi risulteranno focosi e trasgressivi nonché particolarmente abili a mantenere segreti i loro spostamenti.

5° posto Capricorno: entrate extra.

Ottime le effemeridi in campo monetario per i nati Capricorno, nel corso del 21 luglio, i quali godranno di un inatteso rimborso spese o qualcuno gli restituirà i soldi che aveva ricevuto in prestito qualche tempo prima.

6° posto Acquario: riordino mentale. Mentre il Sole si avvicina al dirimpettaio Leone e il transito mercuriale orbita in ottava casa, i nati Acquario avranno probabilmente l'occasione di ripulire la loro mente da eventuali scorie pregresse, così da poterla riordinare pian piano nelle prossime settimane magari aiutandosi con un po' di sana attività sportiva.

7° posto Scorpione: focus sulle aspettative. Venerdì estivo che vedrà, con buona probabilità, i nati Scorpione essere chiamati a ridimensionare le loro aspettative in termini di ritorni economici, in quanto alcuni lavori del momento non daranno i soliti proventi ai quali sono abituati.

8° posto Ariete: rallentare i ritmi. Se il 21 luglio di casa Ariete fosse un'automobile si troverebbe in leggera discesa, col segno di Fuoco che potrà togliere il pedale dall'acceleratore notando piacevolmente che il veicolo proseguirà ugualmente diritto.

9° posto Bilancia: adattarsi. Alcune circostanze non troppo piacevoli potrebbero stravolgere l'andamento del venerdì dei nati Bilancia, ma quest'ultimi superata l'impasse iniziale riusciranno comunque ad adattarsi a ciò che accadrà, sebbene non sarà semplicissimo farlo.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: amore flop. Nella giornata che precede il weekend i nati Pesci parranno doversi rapportare a un clima non troppo entusiasmante sul fronte amoroso, in quanto sia la comunicazione in coppia che il trasporto emotivo reciproco latiteranno.

11° posto Gemelli: frastornati. Un pot-pourri di informazioni, perlopiù inutili, faranno da contorno alla già caotica giornata di luglio che vivranno i nati Gemelli, con la spiacevole conseguenza che il segno Mutevole si sentirà frastornato e un pizzico insofferente.

12° posto Cancro: aiuti al bando. I nati Cancro, durante questo venerdì estivo, potrebbero necessitare di un sostegno pratico da parte di una persona cara ma quest'ultima glielo negherà o non sarà reperibile, così si vedranno costretti a mettere mano al portafogli per chiamare un tecnico.