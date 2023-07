Giovedì 27 luglio troviamo sul piano astrale la Luna transitare nell'orbita dello Scorpione, mentre Marte risiederà sui gradi della Vergine. Il Sole, Mercurio e Venere, intanto, continueranno la sosta in Leone, così come il Nodo Nord proseguirà il moto in Ariete. Nettuno assieme a Giove, invece, permarranno nel domicilio dei Pesci come Plutone resterà stabile nel segno del Capricorno. Giove e Urano, in ultimo, rimarranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Scorpione, meno entusiasmante per Leone e Toro.

Sul podio

1° posto Vergine: ottimizzazioni.

Secondo l'oroscopo di giovedì 27 luglio, i nati Vergine sembreranno godere del flirt tra la Luna in Scorpione e Marte sui loro gradi, aspetto planetario che permetterà al segno Mutevole di ritoccare qualche dettaglio dei progetti lavorativi in corso al fine di ottimizzarli.

2° posto Scorpione: punti di riferimento. Nelle questioni riguardanti il nucleo familiare, durante questo giovedì di fine mese, i nati Scorpione potrebbero avvertire la gradevole sensazione di essere considerati dei punti di riferimento, specialmente il primo decano che verrà particolarmente apprezzato dai cari.

3° posto Pesci: senza girarci attorno. La piega comunicativa che prenderà probabilmente l'eloquio di casa Pesci questo giovedì sarà spiccatamente diretta, coi nativi che non faranno mistero dei loro dissapori e nemmeno di eventuali attrazioni per persone appena conosciute.

I mezzani

4° posto Capricorno: amicizie al centro. Il focus delle ventiquattro ore in questione dei nati Capricorno sarà, c'è da scommetterci, incentrato sulla cerchia amicale, in quanto il segno di Terra percepirà che tali affetti gli daranno una grossa mano per stabilizzare il loro tono umorale.

5° posto Cancro: alleanze. Ottime le effemeridi per il secondo e il terzo decano di casa Cancro che vorranno allargare la loro cerchia clientelare, col segno Cardinale che sarà propenso a mettere le basi per crearsi delle nuove alleanze proficue e lungimiranti.

6° posto Acquario: pensierosi. Giovedì che vedrà probabilmente i nati Acquario riflettere sul loro modo di porsi con le persone che conoscono appena reputando tale approccio un po' troppo irruento e facilmente classificabile come invadente.

7° posto Gemelli: passi indietro. Semaforo acceso sul giallo per il fronte professionale dei nati Gemelli questo giorno di luglio, col segno d'Aria che si renderà conto di come quei soci o colleghi bistrattati tempo addietro si sarebbero potuti rivelare una preziosa risorsa in questo periodo.

8° posto Ariete: verità scomode. La probabile tendenza dei nati Ariete, durante il 27 luglio, sarà di mettere sul piatto delle verità tanto scomode quanto asfissianti per la loro persona, così da liberarsi da opprimenti zavorre emotive e al contempo far comprendere appieno agli altri come la pensano realmente.

9° posto Bilancia: insistenti. Alla stregua di un bimbo che strilla perché vuole le caramelle, i nati Bilancia sembreranno voler indirizzare a ogni costo una situazione nel verso nel quale l'hanno immaginata, sebbene tale mood parrà parecchio insistente agli occhi altrui.

Ultime posizioni

10° posto Toro: pigri. L'accidia avrà buone chance di essere la migliore amica dei nati Toro questo giovedì, specialmente della seconda decade che non vorrà assolutamente sentir parlare di doveri impellenti o compromessi in coppia.

11° posto Leone: cubo di Rubik. L'ingranaggio cerebrale dei nati Leone questo giovedì sembrerà non essere oliato a dovere promuovendo nella mente del segno Fisso un continuo rincorrersi di pensieri enigmatici e, a tratti, contraddittori.

12° posto Sagittario: teatrali. Sia che si tratti di una discussione con un collega che di una diatriba con la dolce metà, i nati Sagittario in questa giornata estiva potrebbero risultare alquanto teatrali quando proveranno a dire la loro o a giustificarsi con la controparte.