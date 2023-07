Lunedì 17 luglio troviamo sul piano astrale la Luna farsi Nuova alle ore 20:33 nel segno del Cancro (dove staziona il Sole), nel frattempo Mercurio, Venere e Lilith transiteranno nell'orbita del Leone. Giove e Urano, invece, protrarranno il moto in Toro, così come il Nodo Nord continuerà la sosta in Ariete. Nettuno insieme a Saturno, inoltre, proseguirà il transito in Pesci così come Plutone rimarrà stabile nello spazio zodiacale del Capricorno. Marte, infine, permarrà nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Pesci, meno benevolo per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Pesci: sbarazzini. Secondo l'Oroscopo di lunedì 17 luglio, i nati Pesci sembreranno affrontare ciò che accadrà con fare spensierato e sbarazzino, allontanando con facilità pensieri malmostosi o controproducenti ricordi nostalgici.

2° posto Cancro: svolte. Periodo, il quale comprende anche il lunedì in questione, che potrebbe profumare di svolte importanti sul fronte esistenziale per i nati Cancro, specialmente per coloro che ultimamente non hanno avuto alcuna remore a lasciare la loro zona di comfort.

3° posto Scorpione: amore top. Desiderosi di coccole nonché attenti alle esigenze della dolce metà, i nati Scorpione cominceranno la settimana vestendo i panni degli amanti modello e il partner non potrà che gradire oltremodo.

I mezzani

4° posto Acquario: lati vulnerabili. Le prime due decadi di casa Acquario, nel corso del 17 luglio, saranno probabilmente più inclini del solito a mettere sul piatto i loro lati più vulnerabili, fragilità che riguarderanno perlopiù la sfera lavorativa. Prendendone atto, il segno Fisso avrà modo nelle prossime due settimane di fare un lavoro certosino per diventare più coriaceo in tali spicchi caratteriali.

5° posto Toro: fare da sé. Per raggiungere un obiettivo ambizioso o per mantenere le posizioni acquisite in precedenza sarà necessario, con buona probabilità, che in questa giornata estiva i nati Toro puntino esclusivamente sulle loro forze, guardandosi bene dal coinvolgere amici o colleghi nei loro progetti in essere.

6° posto Leone: ambienti da rinnovare.

In attesa del cambio solare, il quale avverrà domenica, i nati Leone saranno chiamati questo lunedì a rendere i loro ambienti abitativi il più funzionali e confortevoli possibile, al fine di farsi trovare pronti a dare gas quando sarà il momento senza ulteriori distrazioni.

7° posto Sagittario: chiarezza. I nati Sagittario, durante questo lunedì di metà mese, avranno il compito di fare chiarezza in materia di sentimenti, ovvero troncare una fase di conoscenza se non troppo interessati oppure approfondirla senza indugi qualora fossero affascinati dalla controparte.

8° posto Gemelli: un passo per volta. Il focus odierno di casa Gemelli parrà essere incentrato su alcune questioni economiche da vagliare con cura, dove il parterre astrale chiederà ai nativi di valutare occasioni e abbandonare investimenti fallaci proseguendo senza fretta o impazienza.

9° posto Ariete: pensieri da deviare. Ci sarà probabilmente un affollamento di idee e intenti nelle menti dei nati Ariete nelle ventiquattro ore in questione, col segno Cardinale che pur di non scendere nel profondo degli stessi cercherà di mettere in stand-by il fronte cerebrale con l'attività fisica o qualche hobby.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: dispersione energetica. Il rischio che correranno, con buona probabilità, i nati Capricorno questo lunedì sarà di concentrare gran parte delle loro energie in attività poco fruttuose o deleterie, ad esempio sgarrando a tavola pur di soddisfare un desiderio culinario zeppo di calorie.

11° posto Vergine: modalità aereo. Alla stregua di uno smartphone in modalità aereo, anche i nati Vergine sembreranno volersi disconnettere dalle attività non troppo entusiasmanti che reclameranno la loro attenzione questo lunedì.

12° posto Bilancia: spaesati. Ad accusare in maniera più massiccia gli effetti del Novilunio in Cancro saranno, c'è da scommetterci, i nati Bilancia che dovranno fare i conti con una destabilizzante sensazione di spaesamento che avrà il compito di fargli scardinare eventuali certezze e preconcetti sul futuro.