Nella settimana dal 17 al 23 luglio troviamo sul piano astrale il Sole spostarsi dal segno del Cancro all'orbita del Leone (dove risiedono Venere, Mercurio e Lilith), nel frattempo la Luna viaggerà dallo spazio zodiacale del Cancro (dove si formerà lunedì il Novilunio alle ore 20:33) alla Vergine (dove staziona Marte). Giove e Urano, invece, continueranno il transito in Toro, così come il Nodo Nord proseguirà la sosta in Ariete. Nettuno e Saturno, infine, permarranno nel domicilio dei Pesci come Plutone protrarrà il moto in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Cancro e Scorpione, meno benevolo per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: affettuosi. Il colpo di coda solare nel loro Elemento sarà benvoluto dal felice transito mercuriale donando, con buona probabilità, ai nati Scorpione la propensione a risultare decisamente più affettuosi con le persone care. L'emotività sarà quindi il leitmotiv della settimana nativa, sebbene sarà bene fare attenzione alle giornate di mercoledì e giovedì dove la stessa potrebbe trasformarsi in possessività.

2° posto Cancro: raddrizzare il tiro. Secondo l'oroscopo settimanale dal 17 al 23 luglio, i nati Cancro avranno buone possibilità negli ambiti economici e professionali di rivedere il loro approccio e apportare qualche proficua modifica. Ad essere più lungimiranti e scaltri a raddrizzare il tiro in questi settori saranno soprattutto i nati del terzo decano, i quali a inizio e fine di questa settimana estiva riusciranno a togliersi qualche ghiotta soddisfazione.

3° posto Toro: forcing. Se la settimana di casa Toro fosse una gara automobilistica i nativi si troverebbero all'ultimo tornante prima del traguardo, momento nel quale sarebbe meglio pigiare il pedale sull'acceleratore per conquistare l'ambito premio. Il segno Fisso, ancor di più da venerdì a domenica, sarà chiamato a dare il massimo e a non perdere alcuna occasione perché da lunedì 24 con l'entrata del Luminare giallo nel quarto campo e l'inizio della retrogradazione della Bianca Signora il tutto diverrà decisamente meno scorrevole.

I mezzani

4° posto Pesci: trovare un senso. Il Grande Maestro sui loro gradi pungolato dal pianeta rosso in settima casa parrà ampliare a inizio settimana la visione dei nati Pesci riguardo al mondo che li circonda. A tal proposito, il segno Mutevole riuscirà con maggiore semplicità a trovare un senso profondo anche ai recenti accadimenti poco piacevoli nei quali si è trovato invischiato.

Andamento routinario, invece, da mercoledì in poi.

5° posto Acquario: focus amoroso. La lente d'ingrandimento astrale in merito ai nati Acquario potrebbe essere posizionata, nel corso della settimana dal 17 al 23 luglio, verso i rapporti amorosi al fine di far scorgere al segno Fisso cosa non va e spingerlo a impegnarsi nel riprendere le redini dell'armonia in coppia. Esercizio che risulterà oltremodo difficoltoso ma necessario nelle giornate del 20 e 23 luglio, quando il segno d'Aria si troverà davanti un partner poco propenso a cedere a compromessi.

6° posto Gemelli: effetto livella. Il carnet astrale, capitanato dal terzetto Nettuno-Marte-Saturno, avrà buone chance di indurre i nati Gemelli a comprendere appieno quanto, a prescindere dalla posizione che ricoprono nella società, la loro valenza è pari a quella di qualsiasi altro individuo.

A fronte di ciò, sarà probabile che da venerdì a domenica il segno Mobile dovrà fare i conti con qualche scontro dialettico dai toni accesi dove l'argomento della discordia sarà proprio la presunzione.

7° posto Leone: freezer comunicativo. La settimana inizierà col Novilunio nel dodicesimo campo al quale seguiranno due giornate con la Luna nel segno per i nati Leone, passaggi astrali significativi ma sdrucciolevoli nel senso che sarà facile per il segno di Fuoco cedere alle provocazioni, lasciarsi scoraggiare o sentirsi sovente nervoso. Emozioni contrastanti e non troppo piacevoli che non dovranno essere assecondate ma, al contempo, il segno Fisso farebbe meglio a congelare le sue opinioni riguardo a ciò che lo circonda così da limitare inutili diatribe.

8° posto Vergine: messi alla prova. Il fronte professionale di casa Vergine, soprattutto dal lunedì a giovedì, rappresenterà presumibilmente un banco di prova non indifferente in quanto un capo deciderà di mettere alla prova i nativi, sia sul piano umano che lavorativo. I risultati di tali test saranno più che mai evidenti al segno di Terra nel weekend, quando il duetto Luna-Marte nel segno farà capire ai nativi che impressione hanno fatto ai vertici.

9° posto Ariete: resilienti. Alcune dinamiche non troppo entusiasmanti, più vivide il 17,18, 21 e 22 luglio, potrebbe costringere i nati Ariete a mettere in campo una resistenza maggiore rispetto al solito, momento nel quale sarà meglio bandire impazienza e impulsività a fronte di un mood resiliente e morigerato.

Ottime, invece, le effemeridi di giovedì quando nell'alcova saranno fuochi d'artificio.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: castello di sabbia. Quando si crea un castello con la sabbia si è consci sin dall'inizio che vento, marea, pioggia o qualsiasi intervento esterno potranno farlo facilmente crollare e i nati Sagittario, nei sette giorni in questione, parranno dover fare i conti con la poca concretezza di un progetto nei quali si sono spesi parecchio. Pur sapendo sin dall'inizio che le probabilità che non funzionasse erano alte, difatti, i nativi hanno comunque speso tante energie per portarlo avanti.

11° posto Capricorno: attaccamenti. Il mese dell'anticompleanno al giro di boa andrà a fare il paio col recente cambio dei Nodi Lunari nell'Asse Ariete-Bilancia e ciò, c'è da scommetterci, aumenterà la propensione dei nati Capricorno a sentirsi attaccati a dei beni materiali più del solito.

Per il segno Cardinale, infatti, sarà difficile separarsi dal solito ufficio al lavoro, vendere la vecchia moto d'epoca del nonno oppure liberarsi della collezione di francobolli.

12° posto Bilancia: perplessi. L'alea che correranno probabilmente i nati Bilancia in questa settimana estiva sarà di farsi delle aspettative un po' troppo alte riguardo a dei nuovi rapporti relazionali e rimanere puntualmente delusi. Il segno d'Aria osserverà la nuova amica o la fresca conoscenza sentimentale con occhi differenti rispetto alle scorse settimane e, grazie a questo cambio prospettico, comprenderà quanto possano indispettirlo alcuni comportamenti.