Mercoledì 19 luglio sul piano astrale la Luna, Mercurio e Venere transiteranno nell'orbita del Leone, mentre il Nodo Nord risiederà nel segno dell'Ariete. Giove assieme a Urano, invece, permarranno nel domicilio del Toro, così come Plutone proseguirà il moto in Capricorno. Nettuno e Saturno, intanto, resteranno stabili in Pesci come il Sole continuerà il transito in Cancro. Marte, infine, rimarrà sui gradi della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Sagittario, meno entusiasmante per Leone e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: tenaci.

Secondo l'oroscopo di mercoledì 19 luglio, i nati Scorpione parranno rivelarsi particolarmente duri nel settore professionale, ambito in cui soprattutto il terzo decano darà prova di dedizione e determinazione.

2° posto Vergine: verso la semplificazione. Nella faretra di casa Vergine troveremo, con buona probabilità, una freccia che porterà il nome di semplificazione, in quanto i nativi riusciranno a rendere più facili anche le mansioni pratiche all'apparenza ardue.

3° posto Sagittario: spazio riservato. Malgrado gli impegni sentimentali e legati al nucleo domestico non dovrebbero mancare, questo mercoledì estivo sembrerà profumare anche di benessere psico-fisico per i nati Sagittario, con quest'ultimi che riusciranno a ritagliarsi uno spazio riservato esclusivamente a loro stessi.

I mezzani

4° posto Bilancia: calmare gli animi. Giornata di metà settimana che vedrà presumibilmente i nati Bilancia trovarsi nel bel mezzo di una diatriba tra persone care, col segno Cardinale che troverà la chiave giusta per far tornare l'armonia relazionale tra le due fazioni.

5° posto Ariete: soddisfazioni. Un figlio o un nipote potrebbero donare ai nati Ariete delle piccole ma confortanti soddisfazioni, nel corso del 19 luglio, riguardanti la buona educazione oppure la propensione a essere sinceri quando ci si rapporta col mondo circostante.

6° posto Acquario: scogli passati. L'opposizione Giove-Luna farà il paio col transito uraniano nel quarto campo e ciò indurrà i nati Acquario non solo ad accorgersi le situazioni che li hanno frenati in passato, ma anche a fare in modo che tali dinamiche no si ripetano d'ora in poi.

7° posto Gemelli: dosare le energie. Da una parte i nati Gemelli potrebbero avere parecchie idee in mente da voler concretizzare nelle ventiquattro ore in questione, ma purtroppo dall'altra parte lo scarno bottino energetico al quale attingeranno li obbligherà a dosare con dovizia le esigue forze a disposizione.

8° posto Capricorno: chiusure complicate. Sia che si tratti di un accordo di lavoro che di una relazione amicale, i nati Capricorno avranno buone chance di avere delle difficoltà a chiudere la porta a tali rapporti, in quanto saranno più indotti a strizzare l'occhio alla routine che a tentare nuove strade.

9° posto Cancro: segnali sfuggenti. Complice il recente Novilunio nel segno, questo mercoledì potrebbe regalare ai nati Cancro degli indizi, ad esempio tramite l'attività onirica, atti a indirizzarli sulle prossime mosse da attuare nella loro esistenza. Peccato, però, che il segno d'Acqua faticherà sia a cogliere tali segnali che, come spiacevole conseguenza, ad assecondarli.

Ultime posizioni

10° posto Leone: scombussolati. Se i nati Leone questo mercoledì fossero una bevanda sarebbero senza dubbio uno smoothie, in quanto entreranno metaforicamente nel frullatore come ghiaccio e ne usciranno vantando una consistenza ben più invitante. Sebbene tale passaggio parrà benevolo, il segno di Fuoco non potrà che vivere questi piccoli o grandi cambiamenti con un certo scombussolamento.

11° posto Pesci: sfiduciati. L'alea che riscontreranno probabilmente i nati Pesci in questo giorno di metà settimana sarà di riservare ben poca fiducia nel prossimo, specialmente nelle persone conosciute da poco o in coloro che li hanno già precedentemente feriti. Atteggiamento che non sarà ben visto nell'ambiente professionale.

12° posto Toro: indecisi. Sebbene il carnet astrale di questo mercoledì suggerirà a gran voce ai nati Toro di non cimentarsi in nuovi progetti, il segno Fisso sembrerà voler vagliare comunque alcune opportunità che gli si pareranno davanti non riuscendo, però, a comprendere appieno su che cavallo puntare.