L'oroscopo della giornata di sabato 8 luglio vedrà un Leone disposto a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi professionali, mentre Pesci godrà di una relazione tranquilla e affiatata. Scorpione sarà più aperto e comunicativo in amore, mentre per Gemelli sarà importante non essere impulsivi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 8 luglio.

Previsioni oroscopo sabato 8 luglio 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Sarete attenti ai bisogni e agli interessi del partner, soprattutto voi nati nella terza decade.

Sul fronte professionale dovrete credere di più nelle vostre capacità. Mercurio sarà in quadratura, ma con il giusto impegno, potreste raggiungere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in Pesci vi permetterà di essere più comprensivi in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Ricordatevi però che Venere sarà ancora in quadratura. Cercate di entrare in empatia con il partner, ma senza lasciarvi andare troppo. Nel lavoro queste stelle saranno dalla vostra parte, e vi aiuteranno a gestire al meglio i vostri impegni quotidiani. Voto - 7️⃣

Gemelli: con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, potreste mostrare un atteggiamento un po’ troppo impulsivo in questa giornata di sabato.

Attenzione a non cascare in discussioni sterili con il partner. Per quanto riguarda il lavoro avrete tutte le carte in regola per mettere insieme progetti davvero ben fatti. Non fatevi dunque prendere dal panico. Voto - 6️⃣

Cancro: in questa giornata stuzzicherete la fantasia del partner grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Pesci.

Anche voi cuori solitari dimostrerete buone emozioni e voglia di condividere con gli altri. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare su come gestire i vostri impegni in questa giornata, e sarete in grado di raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Leone: sarete disposti a tutto pur di cercare di raggiungere il successo che meritate in ambito professionale, anche a costo di fare dei sacrifici.

Sul fronte amoroso potrete contare sulla posizione favorevole di Venere per godere di una relazione stabile a appagante. Anche voi single godrete di una vita sociale più movimentata. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale non così entusiasmante per voi nativi del segno in questa giornata di sabato. Non sarete in perfetta sintonia con la persona che amate, complice la Luna in cattivo aspetto. Per quanto riguarda il lavoro avrete idee interessanti grazie a Mercurio in sestile, e con Marte in congiunzione sarete in grado di applicarle al meglio. Voto - 6️⃣

Bilancia: Venere in sestile contribuirà a portare serenità nella vostra vita amorosa secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarà più facile entrare in sintonia con le persone che amate.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà in quadratura, ciò nonostante cercherete di affrontare le vostre responsabilità con determinazione. Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci, sarete più aperti e comunicativi nei confronti della persona che amate secondo l'oroscopo. Anche se Venere sarà negativa, cercherete di fare qualcosa per vivere un rapporto migliore. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio e Marte per svolgere le vostre mansioni al meglio delle vostre possibilità. Voto - 7️⃣

Sagittario: non inizierà al meglio il fine settimana per voi nativi del segno. La Luna si troverà in quadratura dal segno dei Pesci, e potrebbe rendere più complicato del previsto il vostro rapporto con la persona che amate.

Sul fronte professionale non sempre potrebbero arrivare segnali incoraggianti nei vostri progetti. Sarà necessario dunque fermarsi un momento e cercare di capire per bene la situazione. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale favorevole dal punto di vista sentimentale. Questo cielo vi aiuterà a vedere la vostra relazione di coppia dal lato positivo, permettendovi di dare vita a momenti davvero romantici. Sul fronte professionale invece dovrete fare più attenzione a quel che fate, perché con Mercurio opposto non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi proficue. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un inizio di weekend complicato per quanto riguarda i sentimenti. Venere, in opposizione dal segno del Leone, continuerà a darvi qualche grattacapo tra voi e la persona che amate.

Anche voi single faticherete a trovare la giusta sintonia con la vostra fiamma. In ambito lavorativo le opportunità non mancheranno, ma dovrete essere pronti a coglierle al volo e riuscire a sfruttarle. Voto - 6️⃣

Pesci: godrete di una relazione di coppia abbastanza tranquilla e affiatata. Con la Luna in congiunzione, single oppure no, potrete contare sempre sulle persone che amate, dimostrando i vostri sentimenti. Sul fronte professionale potrete contare sul pianeta Mercurio per buttare giù nuove idee, ma attenzione a Marte in opposizione. Voto - 8️⃣