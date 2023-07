Sabato 8 e domenica 9 luglio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dei Pesci (dove risiedono Nettuno e Saturno) al segno dell'Ariete, mentre Plutone stazionerà sui gradi del Capricorno. Il Nodo Nord, Urano e Giove, invece, resteranno stabili in Toro, così come il Sole assieme a Mercurio protrarranno il moto in Cancro. Marte e Venere, in ultimo, continueranno a transitare in Leone.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Ariete, meno roseo per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: shopping. Piccoli sogni di stampo materialistico legati al nido domestico, ad esempio l'acquisto di un costoso robot da cucina oppure l'ammodernamento dei mobili del soggiorno, potrebbero essere soddisfatti in questo weekend dai nati Ariete, o perlomeno gli stessi potranno mettere le basi perché ciò accada a breve.

2° posto Leone: oasi interiore. Eccezion fatta per la routinaria mattinata di sabato, il resto del fine settimana parrà regalare ai nati Leone ottime opportunità per chiudere fuori dall'uscio di casa preoccupazioni e perplessità, potendosi permettere delle preziose ore per connettersi con loro stessi.

3° posto Scorpione: sabato top. Secondo l'oroscopo del weekend 8-9 luglio, i nati Scorpione avranno buone chance di beneficiare di una spinta passionale non indifferente sia per coloro che sono in coppia, ma anche per chi è alla ricerca di flirt senza troppi fronzoli. Mood focoso che sarà più imponente nella giornata di sabato, mentre domenica ci sarà spazio per dedicarsi a qualche hobby.

I mezzani

4° posto Sagittario: affettuosi. Le prime due decadi di casa Sagittario, nel corso delle quarantotto ore in questione, sembreranno più propensi del solito a manifestare l'affetto che provano verso le persone care, con quest'ultimi che apprezzeranno di buon grado tali slanci emotivi inaspettati.

5° posto Pesci: sul piedistallo.

Fine settimana, specialmente l'8 luglio, dove i nati Pesci avranno ottime possibilità di avvertire la voglia di crearsi un nuovo idolo o comunque una persona da mettere sul piedistallo, in quanto sarà crescente in loro il desiderio di trovare una nuova fonte d'ispirazione.

6° posto Cancro: concreti. Più il weekend si avvicinerà a conclusione e maggiori saranno le chance che i nati Cancro accantonino malinconie e idee spinose per lasciar maggiore spazio alla concretezza, atteggiamento volitivo che li farà benvolere soprattutto nel mondo professionale.

7° posto Gemelli: certezze in bilico. Il Grande Maestro nel decimo campo verrà aizzato dagli influssi lunari nella prima parte del weekend e ciò, c'è da scommetterci, farà scorgere ai nati Gemelli che i loro castelli economici e lavorativi non sono più solidi e rassicuranti come un tempo. A fronte di ciò, sarà bene iniziare a vagliare nuovi percorsi e divenire inclini a un inevitabile rinnovamento in tal senso.

8° posto Acquario: individualisti. Il rischio che correranno, presumibilmente, i nati Acquario in questi due giorni di luglio sarà di peccare di presunzione o di ambizioni utopistiche, a causa delle quali assumeranno un atteggiamento individualista che farà storcere il naso a eventuali soci.

9° posto Toro: effetto gambero. In natura quando un gambero si sente minacciato flette e arcua il corpo protraendosi verso un balzo all'indietro, mossa istintiva di protezione che fa pensare che l'animale marino stia camminando all'indietro. In realtà è solo una falsa impressione, come quella che potrebbero avere i nati Toro nel weekend, ovvero che un loro progetto o ideale stia subendo una battuta d'arresto, quando invece tale stop servirà solo a oliare qualche meccanismo.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: confusi. Tutto ciò che concernerà la sfera dei sentimenti sarà, con buona probabilità, parecchio annebbiato agli occhi dei nati Vergine, ancor di più nel penultimo giorno della settimana quando la loro confusione li porterà a fare o dire qualcosa di cui pentirsi poco dopo.

11° posto Bilancia: doveri. Nonostante la voglia dei nati Bilancia di svagarsi un po' al fine di ricaricare le pile mentali, questo fine settimana potrebbero essere chiamati ad alcuni doveri che non potranno rinviare e ciò non sarà una manna dal cielo per il loro entusiasmo.

12° posto Capricorno: dati per scontati. Qualche crepa nel rapporto tra i nati Capricorno e la loro famiglia, attuale o originaria che sia, potrebbe nascere questo weekend a causa della propensione che le persone care avranno nel considerare scontati i sacrifici che il segno Cardinale fa per loro.