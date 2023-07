L'oroscopo dal 3 al 9 luglio è pronto a dare delucidazioni sull'aspetto lavorativo dei 12 dodici segni dello zodiaco. Il Toro in particolare potrebbe non passare momenti felici, mentre il Capricorno troverà degli ostacoli.

Andiamo ora a scoprire le previsioni zodiacali della giornata relativamente ai dodici segni.

La giornata astrologica dal 3 al 9 luglio sul lavoro: i primi sei segni

Ariete: per quanto riguarda il lavoro dovrete cercate di mettere tutta la vostra forza di volontà e il vostro talento, i vostri superiori potranno così capire che è complicato fare a meno di voi.

Toro: non saranno giornate particolarmente semplici sul piano professionale, in molti proveranno di mettervi i bastoni tra le ruote, cercate di resistere e andate per la vostra strada.

Gemelli: non rimanete ancorati ad alcune situazioni del passato, aprite la mente e cercate di capire se per voi ci possano essere nuovi sbocchi lavorativi. Osate di più e potreste avere buone opportunità.

Cancro: le vostre esigenze potrebbero sposarsi non troppo bene con la vostra attuale attività lavorativa, cercate di capire se possono esserci altre soluzioni oppure stringete i denti e andate avanti.

Leone: sarete particolarmente stimolati da un progetto lavorativo che stuzzica molto la vostra curiosità e la vostra voglia di raggiungere traguardi importanti.

Dimostrerete di essere all'altezza, non abbiate alcun dubbio.

Vergine: nel lavoro potreste essere giunti a una svolta, infatti potrebbe essere la settimana giusta per raggiungere un obiettivo importante e ottenere un avanzamento di carriera. I vostri superiori non vi faranno mancare tutto il loro supporto.

Le previsioni zodiacali dal 3 al 9 luglio sotto l'aspetto professionale: la seconda sestina

Bilancia: cercate di non andare oltre, sul lavoro fate solamente il vostro dovere. A volte tendete a voler strafare e vi ritrovate in situazioni ingarbugliate. Nel caso ne abbiate necessità chiedete l'aiuto di qualche vostro collega.

Scorpione: potreste avere delle buone opportunità professionali che vi faranno un po' vacillare.

Non prendete una decisione definitiva senza aver prima vagliato tutti gli aspetti, anche i minimi particolari.

Sagittario: provate in tutti i modi a mettervi in mostra, se volete raggiungere l'obiettivo desiderato qualcuno dovrà accorgersi di voi e delle vostre capacità. Non siate troppo timidi e osate di più.

Capricorno: la settimana potrebbe non essere particolarmente soddisfacente sul piano lavorativo, potreste trovarvi di fronte ad alcuni ostacoli che farete fatica a superare.

Acquario: se volete incarichi maggiormente stimolanti e più coinvolgenti fatelo presente ai vostri superiori. Non temete una risposta negativa, quantomeno vi sarete tolti la curiosità e non avrete rimpianti.

Pesci: per quel che riguarda il lavoro date retta al vostro istinto e fidatevi delle vostre percezioni. Non sempre le cose saranno come sembrano e un po' di cautela non guasta mai.