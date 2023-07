L'oroscopo della settimana che va dal 3 al 9 luglio prevede un po’ di nervosismo nella vita degli Ariete, che dovranno vedersela con la Luna in opposizione, mentre Cancro mostrerà un forte intuito in ambito lavorativo. Toro dedicherà maggior tempo e impegno al lavoro ma meno in amore, mentre Capricorno potrà contare su una luminosa Luna in buon aspetto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio.

Previsioni oroscopo dal 3 al 9 luglio 2023 segno per segno

Ariete: periodo difficile sul fronte sentimentale per i nati nel segno.

La Luna in quadratura potrebbe rendervi un po’ nervosi all'inizio di questa settimana. Dovrete avere pazienza e aspettare il momento giusto per vivere al meglio il vostro rapporto. Nel lavoro Mercurio in quadratura potrebbe confondervi le idee. Attenzione dunque alle decisioni che prenderete. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale ottima dal punto di vista professionale. Mercurio sarà un valido alleato per i vostri progetti, e dedicherete più tempo e impegno in quel che fate. Sul fronte sentimentale invece non sarete così attenti alla vostra relazione di coppia. Anche se la Luna vi darà una mano dal segno del Capricorno, con Venere in quadratura faticherete a essere maturi e romantici. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà una settimana piacevole per le relazioni di coppia secondo l'oroscopo.

Venere vi sorriderà, così come la Luna nella prima parte della settimana. Attenzione dunque nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura dal segno dei Pesci. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi, con risultati accettabili. Voto - 8️⃣

Cancro: avrete un buon intuito in ambito lavorativo grazie alla posizione favorevole del pianeta Mercurio.

Per quanto riguarda i sentimenti, godrete di una relazione stabile nel prossimo periodo, ma a partire dalla giornata di mercoledì, quando la Luna non sarà in opposizione. Favorevole invece il weekend. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali ottime per i nati nel segno. Venere vi sorriderà e con il partner potrete godere di un rapporto sano e duraturo.

Attenzione però tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna si troverà in opposizione dal segno dell'Acquario. In ambito lavorativo sarete produttivi, ma un periodo di pausa ogni tanto non vi farà male. Voto - 8️⃣

Vergine: la settimana inizierà al meglio per i nati nel segno grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, vi sentirete più a vostro agio in amore, e in grado di costruire momenti davvero teneri. Sul fronte professionale Mercurio sarà favorevole, e i vostri progetti prenderanno la giusta direzione. Dovrete solo dimostrare il giusto impegno e mettere in mostra le vostre abilità e competenze. Voto - 8️⃣

Bilancia: le prime giornate della settimana potrebbero rivelarsi non così entusiasmanti, considerato che la Luna sarà in quadratura.

Fortunatamente Venere sarà in buon aspetto, e sarete in grado di riprendervi velocemente. In ambito lavorativo dovrete essere più sicuri delle vostre capacità se volete ottenere risultati migliori dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna vi darà una mano in questa settimana, ma con Venere in quadratura non potrete sperare in grandi cose per la vostra storia d'amore. Bisognerà avere pazienza, capire la situazione che state vivendo e mostrare maggior comprensione nei confronti del partner. Sul fronte professionale state ottenendo via via risultati migliori dai vostri progetti, che vi daranno maggior fiducia nelle vostre capacità. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale positiva in amore anche durante la prossima settimana.

Venere vi sorride, e anche la Luna, fino a venerdì, vi darà qualche soddisfazione, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito professionale è arrivato il momento di riordinare le idee e cercare di mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: una luminosa Luna vi metterà a vostro agio sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Cuori solitari o no, dimostrerete un forte affetto verso alcune persone in particolare, e ci terrete tanto a costruire un forte rapporto. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero richiedere tempo, ma soprattutto le giuste idee affinché possano funzionare considerato Mercurio opposto. Voto - 7️⃣

Acquario: questa settimana continuerà a darvi qualche grattacapo in amore considerato Venere opposto.

Secondo l'oroscopo, la Luna vi sorriderà tra le giornate di mercoledì e giovedì, e potrebbe rivelarsi di grande aiuto per vivere un rapporto migliore. L'attività professionale non presenterà alcuna insidia, e riuscirete a cavarvela abbastanza bene. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale stabile per i nati nel segno durante la prossima settimana. La Luna vi sorride e con il partner potrete godere di una relazione davvero appagante. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sul pianeta Mercurio in trigono dal segno del Cancro che vi metterà a vostro agio e vi permetterà di saper gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣