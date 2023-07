L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 luglio 2023. Curiosi di sapere come saranno le stelle nella parte iniziale della settimana? A dare brio a questo lunedì, la bella presenza della Luna in Capricorno, oltre che del Sole e Venere in Leone. Molto interessante l'aspetto di Giove, come sappiamo stabile nel segno del Toro, in questo caso in splendido sestile a Mercurio e Sole.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 3 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 3 luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Sentimenti in primo piano. Il primo lunedì del mese promette di essere un momento piacevole per voi in amore, grazie alla posizione favorevole di Venere. Se avete una persona speciale al vostro fianco, potreste vivere una giornata ricca di passione e intimità. In particolare, se siete già in vacanza, avrete l'opportunità di godervi appieno le emozioni del momento. Per i single, lo stato di forma eccellente sarà un segno evidente del benessere psicofisico. Approfittatene di questa energia esuberante e per esprimervi appieno in ogni ambito della vita. In famiglia, potrete sistemare eventuali rapporti instabili che avevate riscontrato in giorni precedenti, aprendo la strada a una notizia che vi riempirà di soddisfazione.

Sul lavoro, sarete assertivi e otterrete risposte chiare, facendo uso dell'inconfondibile senso dell'umorismo. Questo vi aiuterà a non cadere facilmente nelle trappole dei colleghi.

Toro: ★★★★. Questo lunedì sarà tranquillo per tutti i tipi di relazioni, comprese quelle appena nate. La posizione favorevole di Venere vi offrirà il suo sostegno per vivere emozioni extra e lasciare che i sentimenti siano i protagonisti di questo nuovo inizio di luglio.

Se siete single, avrete un'attenzione illuminante per i dettagli che potrebbero essere sfuggiti in passato, permettendovi di approfondire la realtà che vi circonda. Mercurio, inoltre, aumenterà il desiderio di stare con le persone, facilitando molte situazioni nel contesto familiare e nelle relazioni in generale. Godrete di una giornata ricca di nuove e positive novità che alleggeriranno alcune delle solite incombenze quotidiane sul lavoro.

Il dialogo con i colleghi sarà fondamentale per motivare le scelte con argomentazioni valide, poiché sarete convincenti e preparati.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 3 luglio mette in evidenza il fatto che gli astri metteranno in primo piano i sentimenti, e sarete voi a chiedere al partner di fare una scelta importante. La giornata si accenderà di passione e il desiderio di ravvivare il legame con proposte stuzzicanti volerà molto in alto. Vivrete finalmente un lunedì indimenticabile, con il cuore e i sensi in tumulto: sentirete un intenso bisogno d'amore e dolci di attenzioni. Se siete single, la Luna vi renderà allegri e dinamici: pronti a vivere un lunedì intenso e vivace? Preparatevi a entrare in contatto con persone con cui sentirete un'immediata affinità e vivere momenti di buon umore e divertimento.

Sul fronte lavorativo, potrebbero esserci alcune situazioni sgradevoli da gestire, ma riuscirete a farlo con un sorriso sulle labbra, senza mai perdere fiducia.

Oroscopo e stelle del 3 luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Un lunedì poco efficace, sotto molti punti di vista. La Luna vi spingerà a cercare un momento di pace e tranquillità per voi stessi, lontano da distrazioni e interruzioni. Tuttavia, alcune influenze astrali potrebbero portare disordine nella relazione rendendovi scontrosi, polemici e desiderosi di avere sempre ragione sul partner. Se siete single, non saranno gli affetti né il lavoro a turbarvi in questa giornata, ma piuttosto le continue incomprensioni di una cara amicizia.

Se vi sentiste incompresi, non sarà necessario drammatizzare, perché saprete bene quali amici saranno in grado di capirvi e aiutarvi, gli altri, saranno solo una semplice compagnia. Le stelle creeranno situazioni tese e complesse sul lavoro: potreste faticare a trovare le parole giuste per spiegare le ragioni di alcune vostre azioni.

Leone: ★★★★. Giove collabora nel ravvivare passioni indimenticabili e donare un tocco di romanticismo, mantenendo il pensiero rivolto a voi stessi, regalando una giornata di intensa armonia amorosa con il partner. Se siete single, nell'aria si respirerà qualcosa che risveglierà i vostri ormoni. È il momento di lasciarsi alle spalle un periodo di stagnazione e di sperimentare qualcosa di nuovo.

Spesso la vostra sensibilità vi porta a chiudervi, rimanendo sulla difensiva: provate ad aprirvi, vedrete come tutto diventerà più semplice. Sul fronte lavorativo, sembrerà che la vostra timidezza sia completamente scomparsa. Avrete una grinta vitale e la capacità di difendere le vostre prerogative, mettendo in mostra il vostro valore.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 3 luglio, indica un periodo discreto. Sia voi che il partner potreste ottenere un successo personale, qualsiasi cosa stiate perseguendo. Accogliete con entusiasmo questa possibilità di realizzazione, poiché avrà un impatto positivo anche sulla relazione di coppia, rafforzandola ulteriormente. Se siete single, lasciatevi corteggiare da una persona che fino ad ora avevate sottovalutato: il suo interesse vi incuriosirà e vi stimolerà, sorprendendovi.

Presto diventerà la persona su cui fare affidamento, in ogni momento. Se state cercando l'anima gemella da tempo, state per essere esauditi, grazie a un cielo che sorridente. Sul fronte lavorativo, una nuova esperienza vi spingerà a dare il massimo. La perseveranza sarà finalmente ricompensata, regalando gratificazioni soddisfacenti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 3 luglio.