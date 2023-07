L'oroscopo del 17 luglio è pronto a dare delucidazioni sull'andamento giornaliero dei segni zodiacali. I Gemelli potrebbero avere voglia di isolarsi, mentre il Capricorno potrebbe avere un'accesa discussione.

Scopriamo ora le previsioni astrali dei 12 segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali del 17 luglio: i primi sei segni

Ariete: cercate di affrontare le situazioni spinose che avete in sospeso, rimandare sempre non vi farà affatto bene. Prendete una posizione ben precisa e mantenetela per tutta la durata della discussione.

Toro: mantenete la calma e cercate di non reagire alle provocazioni, la giornata potrebbe mettervi a dura prova.

Cercate di districarvi nelle varie situazioni che potrebbero rappresentare un ostacolo.

Gemelli: potreste non essere troppo inclini ai rapporti con il prossimo, cercate però di non isolarvi e mantenete sempre un rapporto di vicinanza con le persone a voi più care. Non siate troppo pigri.

Cancro: qualche dubbio potrebbe attanagliare la vostra mente, questa potrebbe essere la giornata giusta per dipanare la vostra matassa. Non cercate, però, delle soluzioni a qualsiasi vostro problema, potreste non trovarle tutte.

Leone: potreste non sentirvi al centro delle attenzioni e questo vi provocherà un fastidio che vi porterete per gran parte della giornata. La vostra dolce metà potrebbe darvi il supporto che state cercando.

Vergine: vivrete una giornata di intense emozioni e avrete voglia di condividere ogni istante con la persona amata. Per quel che riguarda il lavoro, potreste rinunciare ad una proposta allettante.

Le previsioni zodiacali del 17 luglio: i restanti segni

Bilancia: se non avete ancora le idee ben chiare non prendete decisioni definitive, probabilmente vorrete chiudere velocemente una questione ma non sarà quella la mossa per voi più conveniente.

Calma e sangue freddo.

Scorpione: non pensate troppo al passato ma cercate di trarre insegnamenti da esso. Cercate di indirizzare la giornata nel miglior modo possibile, non tutto sarà perfetto ma avrete la possibilità di trascorrere momenti piacevoli.

Sagittario: cercate di dare un tocco di originalità e freschezza alla vostra giornata, organizzate qualcosa che possa rendere felice la vostra dolce metà ma allo stesso tempo rendere soddisfatti voi stessi.

Capricorno: potreste avere un'accesa discussione con la persona amata, questa potrebbe segnare la vostra giornata e probabilmente anche il vostro rapporto sentimentale. Se ci tenete realmente, evitate di polemizzare.

Acquario: cercate il supporto della persona amata e organizzate qualcosa di carino con lei. Una cenetta a lume di candela potrebbe risvegliare la vostra passione e farvi passare momenti davvero speciali.

Pesci: trovate un equilibrio tra lavoro e divertimento, l'importante è che non vi facciate sfuggire qualche occasione importante in ambito professionale. Poi ci sarà tempo anche per rilassarvi e pensare ad altro.