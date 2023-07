L'oroscopo del 18 luglio è pronto a dare delucidazioni sull'andamento giornaliero di tutti i segni zodiacali. La Vergine potrebbe effettuare nuove conoscenze, mentre i Pesci dovrebbero concedersi una giornata di relax.

Scopriamo ora le previsioni astrali dei 12 segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali del 18 luglio: i primi sei segni

Ariete: la giornata potrebbe essere caratterizzata da un po' di gelosia che potrebbe pervadere la vostra mente, cercate di ritrovare immediatamente un equilibrio interiore e non accusate senza prove il vostro partner.

Toro: sarete particolarmente sereni, forse anche troppo. Cercate di essere maggiormente incisivi e vivaci, non lasciate che la vostra giornata fili via troppo liscia e senza il minimo sussulto.

Gemelli: potrebbe verificarsi uno screzio importante con la vostra dolce metà, non oltrepassate il limite e fate rientrare il tutto all'interno di uno scambio di opinioni costruttivo. Ascoltate anche la versione dell'altro.

Cancro: se avete dei progetti importanti in campo sentimentale cercate di perseguirli e non fermatevi davanti ai primi ostacoli. Parlatene anche con il vostro partner, in due si ottiene tutto molto più facilmente.

Leone: in amore le cose andranno piuttosto bene, a patto che non vi intestardiate a cercare problemi anche laddove non ce ne sono affatto.

La giornata di oggi potrebbe essere ideale per rafforzare il legame con il partner.

Vergine: potrebbero essere favoriti i nuovi incontri e le nuove conoscenze avranno un impatto importante nella vostra giornata. Dopotutto è quello che stavate cercando e che ora dovrete sfruttare al meglio.

Le previsioni zodiacali del 18 luglio: i restanti segni

Bilancia: il rapporto con il vostro partner potrebbe essere non propriamente idilliaco, probabilmente avrete le vostre ragioni per comportarvi in maniera fredda e scostante. Se credete sia necessario prendete delle decisioni nette.

Scorpione: non criticate troppo gli altri se poi non volete essere a vostra volta giudicati, non sarà certamente una giornata all'insegna dell'equilibrio e della tranquillità ma provate a limitare i danni.

Sagittario: potreste iniziare a nutrire qualche dubbio sul rapporto che avete con il vostro partner, cercate di capire senza provocare malumori nella coppia. Se arrivate ad una conclusione traetene le relative conseguenze.

Capricorno: probabilmente state cercando altro rispetto a ciò che avete attualmente, questa voglia di novità e di cambiamento potrebbe riguardare sia la sfera amorosa che l'ambito lavorativo. Rincorrete ciò che credete vi faccia stare meglio.

Acquario: la vicinanza della persona amata sarà talmente coinvolgente che passerete una giornata straordinaria, all'insegna dell'amore e della passione. Approfittate del momento e non viaggiate con il freno a mano tirato.

Pesci: l'ideale sarebbe concedervi una giornata di assoluto relax, lontano da tutto e da tutti. Non per tutti sarà possibile centrare tale obiettivo, ma provate a mettere da parte almeno alcuni elementi di disturbo.