L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 luglio. La seconda giornata della settimana si prospetta favorevole per alcuni dei sei segni compresi nella seconda sestina. Scorpione e Sagittario saranno rispettivamente pieni di energia e ben organizzati dal punto di vista psicologico. Quelli dell'Acquario invece potranno contare su una grande capacità di adattamento, tale da influenzare gli eventi a proprio vantaggio. Questa giornata potrebbe anche portare una soluzione da tanto sperata ai Capricorno: nessun problema è insormontabile se si agisce in modo intelligente.

Sfruttate al massimo ogni potenzialità per ottenere grandi risultati.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 18 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Dopo i momenti di euforia che alcuni di voi hanno vissuto nei giorni precedenti, questa in arrivo potrebbe apparire come una giornata difficile da accettare. Tuttavia, è importante affrontare il pessimismo con una strategia decisa: cercate nuove esperienze, uscite con gli amici e concentratevi sulla ricerca della serenità. Allo stesso tempo, siate generosi con chi ha bisogno di aiuto, ma fate attenzione a non permettere a nessuno di approfittarsi della vostra generosità a scapito della benevolenza.

Nel campo lavorativo, potete iniziare a esplorare opportunità per trovare una posizione soddisfacente, anche se è ancora presto per prendere decisioni definitive. Per quanto riguarda l'amore, cercate di compensare eventuali distrazioni o nervosismi con gesti affettuosi. La storia sentimentale è troppo importante per essere messa a repentaglio per soddisfare un mero capriccio.

Scorpione: ★★★★★. Giornata piena di tanta buona energia. Questo martedì vi sentirete molto bene in forma per muovervi secondo i vostri desideri. Cercate di coinvolgere gli amici con l'entusiasmo, organizzando un'attività che piaccia a tutti. Lasciatevi ispirare dalla compagnia e siate generosi in eventuali approcci amorosi.

Sul fronte lavorativo, in questi giorni potrete contare sul sostegno di astri molto favorevoli, che vi forniranno l'input necessario per cogliere le opportunità che si presenteranno. Per quanto riguarda l'amore, sappiate che il partner a questo giro potrebbe mostrarsi affettuoso e appassionato. Rispondete con altrettanta apertura e lasciatevi coccolare secondo i desideri. Se nel guardarvi allo specchio notaste qualcosa che non piace, impegnatevi a cambiare. Un nuovo look potrebbe dare la spinta necessaria per rinvigorire l'immagine.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 18 luglio indica che sarete molto bene organizzati psicologicamente. In amore, avrete una notevole capacità di concentrazione che potrete sfruttare non solo per sviluppare nuovi progetti, ma anche per perseguire eventuali passioni.

Le stelle prevedono una giornata ricca di stimoli che daranno libero sfogo alla vostra fantasia. Durante questo periodo le cose dovrebbero andare alla grande con il vostro partner. Se siete single, brilleranno a vostro favore molte stelle: potrete sfruttarle per eliminare situazioni o persone insignificanti dalla vostra vita. Fate una lista di ciò che volete cancellare e liberatevi di tutto ciò che non gratifica, come relazioni deludenti o situazioni prive di significato. Nel lavoro, se vi impegnerete al massimo, sarete in grado di risolvere un imprevisto. Alla fine, ci sarà un affare importante che porterà ottimi guadagni e promozioni di carriera.

Oroscopo e stelle del 18 luglio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. In arrivo una soluzione insperata. In amore, se recentemente ci sono state incomprensioni con le persone che vi circondano o fanno parte del vostro ambiente, da ora in poi tutto si chiarirà. Eventuali malintesi svaniranno e le relazioni torneranno a essere piacevoli. Sarà una fase in cui sarete più disponibili nei confronti del vostro partner, l'amore tornerà al centro delle vostre vite e sarete felici di stare nuovamente vicini a chi amate. Se single, la curiosità non mancherà in questi giorni, anzi, vi spingerà a cercare nuovi stimoli. Molti di voi saranno pronti ad assumersi qualche rischio in più, ma solo dopo aver valutato attentamente ogni possibile conseguenza.

Per quanto riguarda il lavoro, giornata interessante. Non mancheranno occasioni per concludere affari. Tuttavia, dovrete essere tempestivi, perché non ci sarà tempo per esitazioni o dubbi.

Acquario: ★★★★★. Buona capacità di adattamento agli eventi. In amore, sarà una bellissima giornata che porterà grandi soddisfazioni a molti di voi. Sarete accompagnati da una buona condizione emotiva che vi permetterà di comprendere meglio eventuali problematiche del vostro partner. Avrete l'opportunità di risolvere situazioni e non solo con diplomazia ma anche sfruttando l'intelligenza. Riuscirete a superare qualsiasi contrasto creato tra voi e la persona del cuore. Per i single, la voglia di emergere sarà forte: avrete in mano le carte giuste per raggiungere un obiettivo.

Grazie all'ausilio di pianeti favorevoli, che sono quasi tutti dalla vostra parte, vi caricherete di nuove energie e farete scelte con tempismo perfetto. Nel lavoro, questo periodo darà l'opportunità di segnare un successo: otterrete i riconoscimenti tanto attesi. Sarà una giornata da ricordare con soddisfazione.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 18 luglio, preannuncia un periodo poco favorevole. Marte e Venere saranno in opposizione al vostro Saturno, il che seminerà discordia sia in famiglia che fuori. Potreste ricevere un rimprovero da una persona cara che urterà la vostra suscettibilità. Non lasciatevi scoraggiare solo perché le cose sembrano andare storte. Provate a frenare l'impazienza ed evitate di essere troppo esigenti.

Nel lavoro, alcune iniziative intraprese in passato avranno successo, ma richiederanno ancora del tempo per svilupparsi appieno. In amore, aspettatevi reazioni esagerate, spesso dettate dalla rabbia accumulata a causa dello stress. Cercate di leggere tra le righe e di non reagire impulsivamente, potreste pentirvene in seguito. Un consiglio: fate attenzione alle correnti d'aria quando siete accaldati, proteggete la zona cervicale e la gola, in questo periodo particolarmente sensibili a condizionatori e finestrini spalancati.