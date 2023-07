L'oroscopo del 28 luglio è pronto a dare delucidazioni sull'andamento giornaliero dei dodici segni dello zodiaco. L'Ariete dovrà essere maggiormente equilibrato, mentre i Gemelli dovrebbero avere maggiore cautela.

Scopriamo le previsioni astrali relativamente a tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 28 luglio 2023: i primi sei segni

Ariete: dovrete trovare un maggiore equilibrio con voi stessi per potervi poi relazionare con il vostro partner. Nel lavoro prestate attenzione ai rapporti con i colleghi.

Toro: nella giornata di oggi la vostra relazione sentimentale non sarà particolarmente felice, cercate di non fare troppi danni.

Sotto il punto di vista lavorativo, invece, potrete mettervi in proprio e sfruttare l'occasione.

Gemelli: in amore potreste avere qualche difficolta che dovrete affrontare con estrema cautela. Per quel che concerne il lavoro non affrettate troppo i tempi e prendete le cose con la calma necessaria.

Cancro: finalmente potreste stare in serenità con il vostro partner, anche se non dovrete pensare di aver risolto tutte le problematiche esistenti. Il lavoro vi renderà molto soddisfatti, andate avanti in quella direzione.

Leone: ci potrebbe essere qualche litigio dal punto di vista sentimentale, cercate di non aggravare troppo la situazione. Per quel che riguarda il lavoro potrebbero esserci dei sostanziali cambiamenti in vista.

Vergine: la giornata potrebbe non essere entusiasmante, provate a risolvere il problema con equilibrio e calma. Sul lavoro potreste trovare qualche ostacolo, cercate di superarlo brillantemente.

Le previsioni astrologiche del 28 luglio 2023: i segni rimanenti

Bilancia: la giornata con la persona amata sarà particolarmente soddisfacente e potrete ricordarla a lungo.

Per quel che riguarda il lavoro potreste essere impiegati in progetti particolarmente importanti.

Scorpione: potreste essere molto presi da una situazione e non riuscirete a staccarvi facilmente da essa. Se dovete risolvere una problematica con la vostra dolce metà non prendete decisioni definitive prima di averlo fatto.

Sagittario: la vostra giornata potrebbe essere piena di sentimenti e passione, non sprecate tale opportunità.

In ambito lavorativo potreste avere delle difficoltà inattese, non buttatevi troppo giù.

Capricorno: il vostro partner potrebbe non essere troppo propenso al dialogo, riportate la discussione a livelli civili. Miglioramenti sostanziali dal punto di vista lavorativo, continuate ad impegnarvi a fondo.

Acquario: in amore date più credito ai punti in comune che a quelli che vi dividono dalla persona amata. Non fatevi prendere troppo la mano e valutate attentamente alcune opportunità lavorative.

Pesci: siate maggiormente aperti nei confronti della vostra dolce metà, ascoltate e vagliate anche le sue idee. Il lavoro potrebbe darvi delle belle soddisfazioni professionali ed economiche.