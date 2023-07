L'oroscopo della giornata di venerdì 28 luglio prevede un Sagittario più affiatato dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna nel segno, mentre nuovi incontri potrebbero affascinare i nativi Bilancia. Acquario sarà più morbido nei confronti del partner, mentre Gemelli potrebbe essere più pungente in amore. Vediamo ora le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 28 luglio.

Previsioni oroscopo venerdì 28 luglio 2023 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana piacevole secondo l'oroscopo. Questa parte finale del mese vi darà soddisfazioni e intesa con il partner, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Nel lavoro perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante avrete ancora buone capacità per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali poco convincenti in amore. Questo mese non vi ha dato grandi soddisfazioni purtroppo, e il prossimo mese non sarà più invitante. In ogni caso, dovrete continuare a essere ottimisti, sfruttare quei momenti favorevoli e soprattutto, credere nel vostro rapporto. In ambito lavorativo Mercurio arriverà in Vergine, e i vostri progetti potrebbero funzionare decisamente meglio. Voto - 6️⃣

Gemelli: con la Luna in opposizione, potreste assumere un atteggiamento pungente nei confronti del partner. Anche voi single non sarete così inclini a cercare nuovi rapporti.

Sul fronte professionale Mercurio sarà negativo nel prossimo periodo. Alcuni progetti potrebbero trovarsi in una posizione di stallo, e sarà necessario fare il punto della situazione. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di venerdì discreta per voi nativi del segno. Vi sentirete abbastanza bene con la persona che amate, vivendo un rapporto davvero sereno.

In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio in buon aspetto nel prossimo periodo. I vostri progetti potrebbero prendere una nuova direzione che potrebbe portare a risultati più interessanti. Voto - 8️⃣

Leone: perderete il supporto di Mercurio a partire da questa giornata. In ambito lavorativo, se avete dei progetti da concludere, dovrete darvi da fare adesso per non avere ritardi.

In amore la Luna e Venere vi sorrideranno, e i bei momenti insieme alla vostra anima gemella continueranno a caratterizzare le vostre giornate. Voto - 8️⃣

Vergine: non sarà una giornata particolarmente soddisfacente in amore a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, quando volete sapete dimostrare comprensione e buoni sentimenti. Altre volte invece faticherete a trovare la giusta intesa. Nel lavoro invece arriverà Mercurio dalla vostra parte, che potrebbe rendere più stimolanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima in questa giornata di venerdì. La Luna e Venere saranno in perfetto equilibrio nei vostri confronti. Soprattutto per voi single, potrebbero arrivare nuovi interessanti incontri.

Sul fronte lavorativo Mercurio non sarà più così favorevole, ciò nonostante avrete ancora buone idee da sviluppare. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna lascerà il vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, lasciando spazio a Venere in quadratura. Il vostro rapporto con il partner dunque potrebbe non essere così entusiasmante. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete liberi dalla morsa di Mercurio, e potrete lavorare con maggior serenità ai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà la Luna poggiarsi sul vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Single oppure no, il rapporto con le persone che amate si farà piuttosto interessante, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Sul fronte professionale la situazione non migliorerà ora che Mercurio si troverà in quadratura dal segno della Vergine. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo interessante sul fronte professionale per voi nativi del segno. Sarete piuttosto produttivi grazie a Mercurio e Marte in buon aspetto, con importanti occasioni per raggiungere i vostri obiettivi. In amore sarà una giornata stabile e soddisfacente per voi, con momenti davvero appaganti tra voi e la persona che amate. Voto - 9️⃣

Acquario: con la Luna in sestile dal segno del Sagittario, sarete più morbidi nei confronti del partner, ma ricordatevi che avrete ancora tanto da risolvere. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio non sarà più negativo nei vostri confronti, e potrete finalmente iniziare a mettere insieme idee migliori per i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di venerdì poco soddisfacente per voi nativi del segno. La Luna in quadratura vi metterà in difficoltà in questo periodo, e potrebbe rendere questa parte finale del mese poco interessante. In ambito lavorativo Mercurio sarà in cattivo aspetto, e potrebbero esserci degli imprevisti da risolvere. Voto - 6️⃣