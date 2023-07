Questa settimana inizierà in modo scoppiettante per alcuni segni zodiacali. L'oroscopo del 3 luglio ha in serbo davvero tante sorprese. Le previsioni astrologiche non vedono l'ora di svelare tutti i dettagli della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi si lascerà guidare dall'ambizione e chi andrà alla ricerca del proprio spazio personale. È presente anche una classifica che consente di mettere in relazione i diversi profili con l'intera ruota planetaria.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 3 luglio.

Oroscopo di lunedì 3 luglio: i segni più fortunati

Acquario (1° posto): la posizione dei pianeti vi consentirà di ottenere il primo posto in classifica. Sarà una giornata coinvolgente, emozionante e divertente. Il rapporto con il partner crescerà e vi sentirete parte della famiglia. Non avrete alcun timore sul posto di lavoro perché saprete perfettamente come agire.

Bilancia (2° posto): vi sentirete a vostro agio con il partner e con gli amici. Fuggirete dalla solitudine, per vivere una giornata all'insegna della compagnia e del divertimento. Non avrete pensieri negativi perché vi farete travolgere dai sorrisi delle persone care. Potrebbe essere anche il momento giusto per un confronto costruttivo.

Pesci (3° posto): i vostri dubbi, finalmente, verranno risolti. Vi sentirete molto più sicuri di voi stessi e dei progetti elaborati fino a questo momento. Sarete dotati di grinta, voglia di vincere e tanta energia positiva. Questo si rifletterà anche nella relazione con il partner e nel modo di gestire i conflitti.

Toro (4° posto): l'amore avrà diverse facce.

Cercherete di concentrarvi sugli elementi positivi e, in effetti, otterrete buoni risultati. Il partner sarà affabile e divertente. La sua simpatia renderà indimenticabile questa giornata, anche se dovrete dedicare tempo anche al lavoro.

Previsioni astrologiche del 3 luglio: i segni al centro della classifica

Scorpione (5° posto): questa giornata vi darà diverse soddisfazioni.

Il lavoro procederà per il meglio, grazie alla vostra forza di fare e al desiderio di dimostrare le capacità acquisite. In ambito sentimentale, saprete relazionarvi bene con il partner e immedesimarvi nelle sue emozioni.

Sagittario (6° posto): sarete leali verso il prossimo. Odierete gli inganni e, per questo motivo, prenderete le distanze dalle persone bugiarde e ambigue. Frequenterete gli amici di sempre, quelli che riescono a farvi sorridere anche nelle situazioni più complesse.

Vergine (7° posto): il desiderio di trascorrere più tempo con la vostra famiglia sarà ostacolato da necessità pratiche e lavorative. Purtroppo, nonostante la buona volontà, farete fatica a occuparvi di tutto. Potreste essere costretti a rinunciare ad attività divertenti e costruttive.

Leone (8° posto): la vita in famiglia sarà piuttosto dura. Dovrete confrontarvi con dettagli imprevisti, che metteranno alla prova il vostro lato emotivo. Non sempre saprete cosa dire, ma vi impegnerete per non ferire i sentimenti altrui. Parlarne con gli amici vi consentirà di analizzare le cose da un altro punto di vista.

Previsioni zodiacali del 3 luglio: gli ultimi posti

Gemelli (9° posto): farete fatica a immedesimarvi negli altri. Non riuscirete a capire la complessità di alcune problematiche perché, ai vostri occhi, si tratta di questioni facilmente risolvibili. Questo atteggiamento, però, potrebbe alterare i rapporti con gli amici e con i colleghi di lavoro.

Ariete (10° posto): questa settimana non inizierà nel modo migliore.

Sarete già stanchi, nonostante il weekend appena trascorso. Avrete bisogno di riorganizzare la vostra routine, per non rischiare di perdere di vista le cose davvero importanti. Amici e parenti vi sosterranno.

Capricorno (11° posto): farete fatica a divertirvi con i vostri amici. Avrete così tanti pensieri per la mente da non riuscire a concentrarvi su altro. Il lavoro, per esempio, rappresenterà un argomento critico, che metterà a dura prova la vostra pazienza. Anche la vita di coppia non scorrerà serena.

Cancro (12° posto): perderete di vista l'importanza del feeling di coppia. Tenderete a concentrarvi solo sulle vostre esigenze, senza tenere in considerazione quelle del partner. Questi saranno gli effetti dell'eccessivo stress e della mancanza di comunicazione.