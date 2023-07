L'oroscopo dell'8 e 9 luglio è pronto a dare delucidazioni sull'aspetto sentimentale delle coppie che appartengono ai dodici segni dello zodiaco. La Bilancia sarà particolarmente romantica, mentre l'Ariete potrebbe fare una gita con la persona amata. Andiamo ora a scoprire le previsioni zodiacali della giornata relativamente ai dodici segni.

La giornata astrologica dell'8 e 9 luglio per i primi sei segni

Ariete: provate a convincere il vostro partner a seguirvi, non ci starebbe male una bella gita in qualche posto che da tanto speravate di poter visitare.

Se non se la sentisse non fatene un dramma.

Toro: non mancheranno le tensioni con il partner, il fine settimana potrebbe essere alquanto burrascoso e questo non porterà niente di buono. Cercate di non aggravare la situazione.

Gemelli: la vostra relazione di coppia potrebbe viaggiare in tutta serenità, cercate solamente di rendere maggiormente vivace soprattutto la giornata del sabato, non vi accontentate di vivacchiare.

Cancro: anche le coppie maggiormente affiatate potrebbero risentire di un momento di crisi, non fatene un dramma e cercate di superare il momento senza troppi problemi. Nella maggior parte dei casi tornerà il sereno.

Leone: sarete particolarmente soddisfatti del rapporto con il vostro partner, difficilmente avevate trascorso giornate così entusiasmanti.

Siate orgogliosi di voi stessi ma rendete merito anche al vostro partner.

Vergine: l'amore di coppia toccherà vette inaspettate, facendovi provare emozioni che non provavate da tempo. Organizzate qualcosa con la vostra dolce metà e rendete unica la serata di domenica.

Le previsioni zodiacali dell'8 e 9 luglio: la seconda sestina

Bilancia: sarete orgogliosamente romantici e la vostra dolce metà risulterà essere particolarmente fiera di voi. Ripetete più spesso tali atteggiamenti e non pensate solamente a voi stessi.

Scorpione: la vostra relazione potrebbe non andare come pensate e questo vi farà vivere in maniera piuttosto agitata.

Potrebbe essere solamente un momento, non arrendetevi e pensate al futuro con ottimismo.

Sagittario: l'amore andrà particolarmente bene e avrete la possibilità di dimostrare al vostro partner quanto tenete effettivamente a lui. Siate sinceri e agite in maniera diretta.

Capricorno: state tranquilli e sereni e il vostro weekend trascorrerà in maniera rilassante. Coinvolgete la vostra dolce metà in qualche iniziativa che potrebbe sorprenderla e renderla felice.

Acquario: dovrete usare tutta la vostra forza di volontà per risolvere una situazione amorosa che si sta facendo alquanto complicata. Potreste riuscirci tranquillamente ma non dovrete far mai mancare l'impegno e la dedizione.

Pesci: la situazione sentimentale potrebbe stabilizzarsi e voi avrete la possibilità di rilassarvi e finalmente non pensare troppo a cose negative. Continuate così e andate dritti per la vostra strada.