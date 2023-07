Le previsioni dell'oroscopo del 12 agosto vedono gli Scorpione molto più consapevoli su certe questioni. I Vergine, invece, potrebbero avere qualche malumore di troppo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: siate ottimisti e positivi. Non circondatevi di negatività e cercate di andare sempre oltre, in modo da arrivare alla sostanza delle cose. In amore dovete osare di più.

11° Vergine: Mercurio è un po' contrario e questo potrebbe causare qualche piccolo malumore. Se siete indecisi è importante valutare attentamente le strade che prenderete.

10: Ariete: l'Oroscopo del 12 agosto vi invita ad essere determinati. Cercate di tenere lontani i malumori. Anche se nella vita vi capiterà qualche intoppo, come è normale che sia, dovete reagire e andare oltre.

9° Cancro: in ambito professionale siete molto precisi e non amate perdervi in chiacchiere. Di solito portate sempre a termine i vostri doveri, in modo da godervi con calma e tranquillità i piaceri.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: momento un po' complicato per quanto riguarda l'amore. Se non siete sicuri di una relazione, probabilmente non vale la pena andare avanti. Ricordate che si è sempre in tempo per cambiare idea.

7° Capricorno: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 12 agosto i nati sotto questo segno devono stringere un po' i denti.

Se state riscontrando delle difficoltà in amore, è tempo di essere più chiari

6° Acquario: ci vogliono coraggio e determinazione se volete emergere, soprattutto nel lavoro. Cercate di farvi meno scrupoli e di andare avanti per la vostra strada senza voltarvi mai indietro.

5° Bilancia: non abbassate mai la guardia nel lavoro, ricordate che le persone che vi circondano non sono tutte sincere.

In ambito sentimentale, invece, siete un po' troppo passivi, quindi dovete darvi da fare.

Oroscopo segni fortunati del 12 agosto

4° in classifica Scorpione: ci sono nuove consapevolezze che raggiungerete con il tempo. Ricordate che ogni cosa accade per una ragione, quindi, non struggetevi troppo cercando di cambiare le cose che non vi aggradano.

3° Toro: ricordate sempre di non trascurarvi. Nella vita è importante prendersi cura di sé e, al contempo, non tralasciare le persone importanti. Le stelle vi invitano ad essere un po' più attenti in amore.

2° Pesci: giornata intensa e proficua sul lavoro. Adesso è tempo di rimettersi in sesto e di riorganizzare la vostra vita seguendo quello che avete più voglia di fare.

1° Leone: l'oroscopo del 12 agosto denota delle ottime opportunità per voi. Per poter emergere, però, è necessario guardare oltre e non soffermarsi solamente sulle apparenze.