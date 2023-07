L'oroscopo della giornata di sabato 29 luglio prevede un Gemelli intransigente in amore, mentre Capricorno avrà buone capacità professionali. Leone sarà particolarmente impegnato, mentre la Luna porterà maturità e buoni sentimenti in Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 29 luglio.

Previsioni oroscopo sabato 29 luglio 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi sorrideranno, e renderanno piena di passione e buoni sentimenti la vostra vita di coppia.

Per quanto riguarda il lavoro sarete attivi, ma faticherete a distinguervi rispetto agli altri colleghi. Voto - 8️⃣

Toro: Venere in quadratura sarà una spina nel fianco per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Questo cielo non migliorerà presto, e sarà importante preservare il vostro rapporto. In ambito lavorativo Mercurio in trigono vi permetterà di avere le idee chiare sui vostri progetti, e sarete in grado di gestire bene ogni situazione. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in Sagittario potrebbe rendervi più intransigenti in amore secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Questo inizio di weekend potrebbe rendere dunque difficile il vostro rapporto. Forse ci sarà qualcosa che dovrete chiarire insieme alla persona che amate.

Il lavoro si rivelerà più stressante in questo periodo, ma non potrete permettervi di fermarvi. Voto - 6️⃣

Cancro: sarete piuttosto combattivi in ambito lavorativo in questa giornata. Avrete molte risorse da spendere nei vostri progetti, e con il giusto impegno, i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore ci sarà una discreta stabilità tra voi e il partner.

Anche voi single godrete di rapporti abbastanza Tranquilli. Voto - 8️⃣

Leone: giornata di sabato ottima per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. L'amore vi sorprenderà in questa giornata, e il vostro rapporto si rivelerà davvero intenso. In ambito lavorativo nuovi progetti potrebbero arrivare, ma voi dovrete essere pronti a ogni evenienza.

Voto - 8️⃣

Vergine: il lavoro andrà avanti a gonfie vele grazie a queste stelle. Avrete buoni progetti in mente, e sarà possibile raggiungere obiettivi interessanti nel prossimo periodo. In amore sarà una giornata poco movimentata a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, non siate troppo impulsivi nei confronti della persona che amate. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale incantevole in questa giornata di sabato. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, e renderanno la vostra vita amorosa davvero piacevole In ambito lavorativo sarete focalizzati sui vostri progetti, ma per riuscire a distinguervi, dovrete fare ancora molta strada. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo discreto per quanto riguarda il lavoro per voi nativi del segno.

Porterete avanti i vostri progetti con un certo entusiasmo, e lentamente farete progressi. In amore avrete ancora Venere in quadratura dal segno del Leone. Attenzione dunque a non essere troppo suscettibili nei confronti della vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Sagittario: il weekend inizierà molto bene per voi nativi del segno. Godrete del favore della Luna e di Venere in questo sabato, che renderanno il periodo davvero rovente. Sul fronte lavorativo invece sarà necessario organizzarsi e gestire bene le mansioni che avete assegnate considerato questo cielo, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: avrete buone capacità professionali in questa giornata di sabato. Potrete infatti contare su un cielo stellato, che riempirà questa giornata di occasioni da sfruttare.

Sul fronte amoroso sarà un sabato discreto per voi e per la persona che amate. Godrete di un buon rapporto, ciò nonostante meglio non superare certi limiti. Voto - 8️⃣

Acquario: in amore l'astro argenteo vi darà una mano secondo l'oroscopo, rendendo questa giornata più appagante per la vostra storia d'amore. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti. Le vostre finanze stanno lentamente migliorando, ma la strada sarà ancora lunga. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali poco soddisfacenti all'inizio di questa settimana. La Luna sarà in quadratura, e non sarete così sentimentali nei confronti della persona che amate. Difficile anche il settore professionale per via di alcune stelle sfavorevoli. Sappiate che a volte potete fare meglio di così. Voto - 6️⃣