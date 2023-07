L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 luglio. In primo piano, questo sabato di inizio weekend, solo un segno trai sei in esame nel contesto: quale? Ebbene, ad avere la meglio tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci sarà certamente Pesci. Il suddetto simbolo astrale di Acqua avrà a favore sia il Sole che la Luna, rispettivamente in trigono a Nettuno e Saturno entrambi nel segno.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 15 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 15 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. In questo avvio di weekend sarete determinati a consolidare il vostro ruolo in società, oppure a cogliere le opportunità che si dovessero presentare. Non fatevi intimorire da ostacoli o quant'altro. Saprete trarre beneficio da tutto ciò che richiede una pianificazione accurata e intelligente. Nel lavoro sentirete l’esigenza di aggiornarvi e vi metterete all’opera per acquisire nuove competenze o metodi più efficienti. In amore invece, le sensazioni saranno attenuate. La razionalità prevarrà sul cuore e vi impedirà di abbandonarvi completamente. Approfittate della giornata abbastanza positiva per ricaricare le forze fisiche consumate nella parte centrale della settimana.

Per mantenere in forma la mente basterà anche solo sciogliere un piccolo rebus, oppure completare un cruciverba.

Scorpione: ★★★★. Sabato sarà una giornata senza grandi novità, dominata dalla solita routine. In questo primo giorno di weekend sarebbe bene che dedicaste un po’ più di cura alle persone che vi stanno vicino. Se accetterete un invito senza riflettere, sappiate che potreste creare delle false aspettative.

Il vostro temperamento vi rende tanto magnanimi quanto egocentrici ma mai e poi mai egoisti! Nel senso che fate di tutto quando decidete di soccorrere qualcuno e lo fate in modo evidente, tale che la persona in questione lo possa certamente apprezzare e lo sappiano anche tutti gli altri. Forse fareste meglio a essere un po’ più riservati.

Nel lavoro non vi dovrete scusare ogni volta che realizzate un progetto ben studiato. Non è colpa vostra se avete una mente sempre in fermento.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 15 luglio annuncia la possibilità che possiate vivere un periodo legato alla solita routine. In campo amoroso sarà la vostra vivace creatività ad animare la giornata. Nei progetti in cui credete sapete metterci sempre un tocco di fantasia, che considerate l’elemento essenziale per dare un sapore diverso, diciamo per essere voi stessi. In fondo, anche se siete pratici e logici, non rinunciate mai a quel tocco di originalità di cui andate orgogliosi. La giornata in molti casi inizierà bene, prospettandosi particolarmente gratificante con il passare delle ore.

Single, gli influssi astrali offriranno progressi, intuizione e una grande energia fisica, sostenuti da un pizzico di fortuna generato dalla buona sorte. Sarà una giornata da cogliere: cercate di non lasciarvela sfuggire senza fare qualcosa di stimolante. Nel lavoro, riuscirete a vedere più lontano di chiunque altro. Giocate bene le vostre carte e il successo sarà garantito. Un consiglio: non scoraggiatevi alla prima difficoltà.

Oroscopo e stelle del 15 luglio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Per questo sabato che sta per iniziare gli astri raccomandano, in campo amoroso, di non fare troppo di testa vostra. Fate attenzione alla freddezza da parte di chi apprezzate, perché potrebbe essere un evidente segnale che qualcosa che non va come dovrebbe.

Tenete a bada l'eccessiva voglia di novità, evitando di mettere a rischio la tolleranza altrui. L’ago della bilancia non può sempre pendere dalla vostra parte, ok? Nel dare e ricevere bisogna trovare un equilibrio, così come nel rapporto di coppia. Single, iniziare la giornata con astri poco propensi alla positività potrebbe essere una sfida. Tale situazione spesso mette a dura prova anche dei campioni come voi. Così, se eventuali dubbi dovessero turbarvi, usate il buon senso evitando di dare forma alle paure. Sappiate che certi vostri timori sono solo frutto di una vivace immaginazione. Fate i saggi (se potete), sforzandovi di capire anche le esigenze degli altri, oltre alle vostre. Nel lavoro dovete impegnarvi nel rimanere focalizzati.

In questo momento siete poco stimolati.

Acquario: ★★★. Si profila un sabato sotto la dura egida dei periodi "sottotono". Dunque, le speranze per questa giornata dovranno essere ricalibrate poiché è molto probabile che dobbiate cambiare qualcuno tra i vostri programmi forse per un evento inaspettato. Non siate troppo rigidi nelle vostre opinioni, anzi, cercate se potete di trarre il meglio da quello che vi succede, poiché solo così potete imparare dalle vostre esperienze. Forse vi sembreranno degli ostacoli insuperabili quei piccoli contrattempi legati ai vostri progetti, purtroppo non sempre si possono trovare le condizioni ideali per realizzare i propri sogni. Nel lavoro non fatevi venire strane tentazioni: non sempre sarete circondati da persone disposte a chiudere il classico "occhio".

Infatti, qualcuno più severo potrebbe rimproverarvi a dovere per una distrazione in cui potreste incappare senza quasi rendervene conto.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 15 luglio, prevede una splendida giornata, a tratti addirittura “da sogno”. In questo momento, quindi, tutto quello che potete sognare dovreste proprio provare a ottenerlo. Insomma, non dovete arrendervi a nulla e non dovete neppure assumere quell’aria di timidezza che ogni tanto fate trasparire in volto. In amore poi, avrete tanta voglia di serenità: sappiate che nell’essere leggeri ogni tanto non c’è alcun male, anzi. Tutto è piuttosto normale considerando che il più delle volte mantenete sempre un profilo molto serio e non vi lasciate mai andare.

Nel lavoro, potreste avere qualche dubbio nei confronti di quelle persone che vi mettono in difficoltà. Tranquilli, spesso lo fanno solo per svolgere le proprie funzioni. Non serbate rancore nei confronti di coloro che, a ben vedere, non hanno responsabilità dirette.