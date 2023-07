L'oroscopo del 16 luglio 2023 sprona i nativi dell’Ariete a interrompere una storia che funziona molto male. Inoltre, invita le persone nate sotto il segno del Cancro a non fare scelte avventate. Per gli individui del segno dei Pesci arrivano delle novità che riguardano la sfera lavorativa ed economica. A seguire, l’astrologia dedicata alla giornata di domenica 16 luglio e le previsioni segno per segno con le pagelle zodiacali.

Amore e lavoro, secondo l'oroscopo di domenica 16 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, per molti nativi dell’Ariete è giunto il momento di dire basta alla relazione tossica e di voltare pagina.

Le occasioni per realizzare i vostri sogni non mancheranno. Se dovesse spuntare un ostacolo, affrontatelo con fiducia. Sul lato economico e lavorativo, cercate di essere più accorti e strategici. Voto: 7

Toro – Senza rendervene conto, tenderete a prendere le decisioni per tutti. Sicuramente solleverete il malumore del vostro partner che, se non ha un carattere arrendevole, sicuramente andrà su tutte le furie. Alcuni progetti di lavoro non vi soddisfanno, forse dipende dagli ordini impartiti da un vostro superiore che non la pensa come voi. Voto: 6

Gemelli – Le occasioni amorose si moltiplicheranno, potreste ritrovarvi innamorati proprio in queste giornate d’estate. Vecchi ricordi potrebbero ancora ferire.

Cancellate tutto e godetevi il presente, senza neanche pensare al futuro. Periodo migliore per ogni tipo di lavoro. Nuove opportunità per alcuni disoccupati. Voto: 7

Cancro – L'Oroscopo dell'amore vi invita a non prendere decisioni affrettate perché potreste rimpiangere di aver scelto una persona che non fa per voi, o pentirvi di aver lasciato andare una persona importante.

Prendetevi tutto il tempo che vi serve. Se state ancora cercando un buon impiego, accontentatevi di un lavoretto. Presto le cose andranno meglio. Voto: 6,5

Previsioni degli astri per il giorno 16 luglio, sentimenti e carriera: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Grazie all’intesa ritrovata, non avrete difficoltà ad andare d’accordo con la vostra dolce metà.

Le cose si fanno più difficili per le coppie datate, troppi gli impegni e le spese da sostenere. Anche se non è facile, cercate di fare chiarezza e trovare un punto d’incontro. Se dovete accettare un lavoro, oppure fare un colloquio, fatelo entro la fine di luglio. Voto: 6,5

Vergine – Se siete veramente innamorati del vostro partner, non fatevi abbindolare da pettegolezzi di quartiere. Se avete formato una famiglia, non dimenticate di trascorrere una serata intima con il vostro partner. In campo lavorativo, presto potrete fare buoni affari, investimenti. La fortuna vi assisterà. Voto: 7,5

Bilancia – In questo periodo siete più affascinanti che mai. Proprio per questo potreste attirare qualche invidia.

Scegliete gli amici giusti con i quali confidarvi. Per i single, questa è la volta buona per innamorarsi. In campo lavorativo, non mancheranno occasioni per migliorare la vostra carriera e la vostra situazione economica. Voto: 8

Scorpione – Secondo l’oroscopo dell’amore, avrete la possibilità di realizzare un progetto a lungo pianificato. Un progetto che riguarda il futuro di coppia, o anche una bella crociera. Se nel lavoro desiderate mantenere le posizioni acquisite, fidatevi delle vostre buone stelle che faranno di tutto per proteggere la vostra posizione attuale. Voto: 7,5

La giornata di domenica 16 luglio secondo l'oroscopo della vita amorosa e lavorativa: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vita di coppia a volte impone di chiudere un occhio e di dimenticare qualche torto.

Può capitare a tutti di fare degli errori. Godetevi l’estate più che potete, organizzate qualcosa di bello, non infilatevi in giochetti di ripicche e dispetti. C’è la possibilità di migliorare le vostre finanze. Dovete essere meno pessimisti e più attivi. Potete farcela. Voto: 7

Capricorno – Se qualcuno vorrà contrastare il vostro rapporto di coppia, non farà altro che rendere il legame ancora più forte. Se convivete, potreste cedere al desiderio di trasgredire. In questo caso, l'oroscopo consiglia di affrontare il partner e di parlare chiaro. Nel campo lavorativo, non mancheranno ritardi e ostacoli. Per colpa della distrazione e della stanchezza, potreste commettere un errore. Voto: 6

Acquario – In questo periodo potreste avere problemi di coppia.

L’insoddisfazione e l’acidità potrebbero minare il vostro legame. Lasciate questi problemi alle spalle e pensate al futuro della vostra relazione romantica. Nell’ambito lavorativo, è tempo di verificare i conti e gli accordi. Chi deve fare una scelta, questo è il periodo giusto per farla. Voto: 6,5

Pesci – È arrivato il momento di regalare il vostro cuore alla persona che prova dei sentimenti nei vostri confronti. La vostra dolce metà potrebbe sorprendervi con qualche rivelazione inaspettata. La vostra situazione lavorativa ed economica migliorerà giorno dopo giorno. Le novità che aspettavate da tempo, finalmente si presenteranno nella vostra vita. Voto: 7