L'oroscopo del weekend che va dal 15 al 16 luglio prevede una forte Luna nel segno del Cancro, che permetterà al segno d'acqua di brillare in amore, mentre Marte permetterà ai nativi Vergine di essere più efficienti al lavoro. Pesci mostrerà maggior fiducia nei confronti del partner, mentre Sagittario potrebbe aver bisogno di una pausa dal lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 15 al 16 luglio.

Previsioni oroscopo weekend 15-16 luglio 2023 segno per segno

Ariete: sarà un weekend più complicato sul fronte sentimentale per voi nativi del segno.

La Luna si troverà in quadratura dal segno del Cancro, e sarà più difficile per voi mostrare buone emozioni e maturità nei confronti del partner. Anche sul fronte professionale non sarete al top delle energie ora che Marte non è più favorevole. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli per voi nativi del segno grazie alla Luna in buon aspetto. Certo, Venere sarà ancora in quadratura, ciò nonostante potrete godere di una maggiore tranquillità all'interno del vostro rapporto. Sul fronte professionale avrete finalmente buone occasioni, che possono permettervi di essere un punto di riferimento per gli altri. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale gradevole secondo l'oroscopo del prossimo weekend.

Venere sarà favorevole dal segno del Leone, e vi permetterà di costruire un legame profondo con la vostra anima gemella. Sul fronte professionale forse non avrete grandi energie a disposizione a causa di Marte in quadratura, ma avrete le idee chiare su come gestire le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Cancro: una forte Luna nel segno del Cancro vi permetterà di brillare in amore secondo l'oroscopo del prossimo weekend.

Single oppure no, condividerete tutto con la vostra fiamma, godendo di momenti davvero romantici. Per quanto riguarda il lavoro sarete vivaci e pieni di fantasia, e con il sostegno di Marte e Mercurio i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Leone: periodo stabile e soddisfacente in amore per voi nativi del segno.

Venere continuerà a regalarvi bei momenti insieme alla persona che amate, ma anche voi cuori solitari sarete in grado di fare audaci conquiste. Sul fronte professionale vi darete da fare in questo periodo, impegnandovi al massimo per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: con Marte ora in congiunzione al vostro cielo sarete più efficienti in ambito lavorativo. Anche sul fronte amoroso dimostrerete buoni sentimenti grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, condividere buone emozioni con la vostra fiamma sarà possibile, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Bilancia: attenzione a questa Luna in quadratura secondo l'oroscopo del fine settimana. Anche se Venere vi darà sostegno del segno del Leone, il vostro modo di amare non sempre potrebbe essere corrisposto.

Sul fronte professionale avrete bisogno di alcune buone idee per i vostri progetti. Vi sentirete bloccati, quasi in difficoltà a trovare nuovi stimoli. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in Cancro vi darà una mano con la vostra relazione sentimentale. Ricordatevi però che Venere sarà in quadratura, dunque moderate il vostro atteggiamento, evitando di prendervela per ogni cosa. Sul fronte professionale avrete Mercurio e Marte dalla vostra parte per gestire nel migliore dei modi i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Marte in quadratura dal segno della Vergine, le energie a disposizione per i vostri progetti non saranno molte, e potreste avere bisogno di una pausa. Per quanto riguarda i sentimenti invece, Venere vi sorriderà dal segno del Leone e il vostro amore verrà facilmente ricambiato dalla persona che amate.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in calo per voi secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione potrebbe mettervi a disagio in amore, da essere causa di possibili malintesi con il partner. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Marte e Giove, anche se con Mercurio in opposizione faticherete a trovare buone idee. Concentratevi sui progetti in corso per il momento. Voto - 6️⃣

Acquario: sarete più attivi in ambito professionale ora che Marte non vi darà più fastidio. Con il giusto impegno, potreste riuscire a proporre progetti davvero interessanti. Sul fronte amoroso continuerete a essere messi in difficoltà da questa Venere in opposizione. Single oppure no, non sarà questo il periodo adatto per manifestare le vostre emozioni.

Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna in trigono dal segno del Cancro metterà in mostra la vostra maturità e fiducia nei confronti del partner. Anche voi single potreste mostrare maggior cura un rapporto che per voi sta diventando sempre più importante. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee, ma con Marte in opposizione sarà importante non avere fretta e gestire con i giusti tempi le vostre mansioni. Voto - 7️⃣