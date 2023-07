Le previsioni dell'oroscopo del 18 agosto vedono gli Acquario estremamente favoriti, specie dal punto di vista sentimentale. I Bilancia, invece, avrebbero bisogno di una parola di conforto.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Bilancia: in questo momento sentite il bisogno di avere vicino le persone care. A volte una parola di conforto o un gesto può aiutarvi tanto. Nei rapporti professionali siete un po' scontrosi.

11° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del 18 agosto vi invitano a non essere permalosi. Siete dei guerrieri e non vi arrendete mai davanti a nessun ostacolo.

Anche voi, però, avete i vostri momenti no.

10° Capricorno: ci vuole un po' di determinazione in più e di ambizione. Avete tutte le doti e le qualità per emergere, ma dovete credere un po' di più in voi stessi per avere successo nella vita.

9° Sagittario: le stelle vi invitano a riflettere prima di trarre delle conclusioni affrettate. Dal punto di vista sentimentale è necessario essere un po' più pazienti e cauti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Leone: siete molto loquaci, ma attenti alle persone con le quali vi confidate. Ricordate che non tutti sono predisposti ad ascoltare e a venire incontro alle vostre esigenze.

7° Ariete: siete decisi e determinati. Quando vi ponete un obiettivo niente e nessuno è in grado di distogliervi dal raggiungerlo.

Cercate, però, di essere anche razionali e di capire quando sia il momento di fare un passo indietro.

6° Scorpione: l'oroscopo del 18 agosto vi invita a essere intraprendenti. In amore l'importante è prendere l'iniziativa se volete rendere il vostro rapporto più frizzante.

5° Gemelli: siete molto disponibili nei riguardi delle persone a cui tenete.

Per quanto riguarda gli altri, invece, siete in grado di mostrare una tale indifferenza da far venire i brividi.

Oroscopo segni fortunati del 18 agosto

4° in classifica, Cancro: in amore amate sentirvi desiderati e al centro dell'attenzione. Se siete in attesa di una risposta dal punto di vista professionale, occhi e orecchie aperti.

3° Vergine: l'amore è assolutamente favorito in questo periodo. Non è escluso che possiate compiere anche qualche passo importante, quindi cercate di tenere alte le vostre aspettative.

2° Pesci: la vita è fatta di alti e bassi, si sale e si scende. Per il 18 agosto l'oroscopo vi invita a stare su con il morale, in quanto siete molto favoriti sia dal punto di vista sentimentale che da quello professionale.

1° Acquario: ci sono delle piccole rivincite che poco alla volta vi state prendendo. Continuate in questa direzione e vedrete che non ve ne pentirete. Novità in ambito sentimentale.