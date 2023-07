L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° agosto. Dopo un weekend movimentato, le stelle riservano un martedì intrigante e stimolante, ricco di opportunità e sfide da affrontare. Questa giornata sarà influenzata dalla presenza della Luna nel segno dell'Acquario, portando una maggiore attenzione ai doveri e alla determinazione nel perseguire gli obiettivi.

Plutone sarà sotto un'opposizione negativa dal Sole, mettendo alla prova la forza interiore e la capacità di affrontare le situazioni con equilibrio. Nel frattempo, Marte e Mercurio in Vergine sosterranno nel pianificare con precisione le attività lavorative e la comunicazione, in modo chiaro e diretto.

Il Sole nel fiero segno del Leone donerà energia e creatività, invitando a esprimere azioni e pensieri con orgoglio.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 1° agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 1° agosto, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Si profila un inizio mese poco soddisfacente. In amore, la giornata di martedì invita a dedicare maggiore attenzione alla vostra relazione. Siate aperti a comunicare con il partner, ascoltando le sue esigenze e condividendo le vostre. Le stelle suggeriscono di essere pazienti e comprensivi, poiché alcuni potrebbero essere emotivamente turbati. Se single, potreste sentirvi un po' indecisi riguardo alla vostra vita sentimentale e alle vostre aspettative in amore.

È normale avere dei momenti di incertezza, ma evitate di prendere decisioni affrettate o di lasciarvi trascinare da emozioni impulsive. Sul fronte lavorativo, concentratevi sulla pianificazione e sull'organizzazione, evitando decisioni affrettate. Prestate attenzione ai dettagli e cercate soluzioni creative per superare eventuali ostacoli.

Scorpione: ★★★★★. In amore, gli astri del giorno promettono momenti di grande intimità e condivisione con il vostro partner. È il momento perfetto per dedicare del tempo di qualità anche alla vostra famiglia e rafforzare i legami affettivi. Siate pronti a lasciarvi andare alle emozioni e a esprimere apertamente i vostri sentimenti.

Per i single, l'influenza positiva delle stelle aiuterà a fare incontri significativi e appassionanti. Nel lavoro, la determinazione e l'impegno permetteranno di ottenere risultati brillanti. Quasi sicuramente riuscirete ad ottenere riconoscimenti per il vostro talento. Sfruttate questa fase per fare progressi significativi nella vostra carriera e magari raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 1° agosto pronostica un periodo buono, senz'altro nella media positività. Le stelle vi sorridono in vari ambiti della vita, portando armonia e fortuna. In amore, la vostra passione contagiosa conquisterà il cuore del partner, rafforzando il vostro legame. Se siete single, siete destinati a vivere incontri entusiasmanti e piacevoli.

In famiglia, cercate di dedicare più tempo ai vostri cari e le relazioni si rafforzeranno ulteriormente. Sul fronte lavorativo, sarete molto creativi e riuscirete a cogliere opportunità uniche. La vostra intraprendenza e il vostro ottimismo vi aiuteranno a superare eventuali ostacoli e a raggiungere importanti traguardi. Approfittate di questa giornata favorevole per intraprendere nuove sfide e progredire verso i vostri obiettivi.

Oroscopo e stelle del 1° agosto, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Le stelle vi donano un'energia particolare che vi sosterrà nei vostri sforzi e vi porterà risultati soddisfacenti, specialmente nel lavoro e nelle questioni finanziarie.

Potreste ricevere riconoscimenti per il vostro impegno, ciò contribuirà a aumentare la fiducia in voi stessi. In amore, il vostro spirito romantico verrà apprezzato dal partner, creando un legame ancora più forte. Se siete single, potreste essere attratti da una persona misteriosa e affascinante: cercate di non lasciarvi coinvolgere troppo velocemente. Nella sfera familiare, dedicate del tempo alla famiglia e ai vostri cari, poiché le relazioni affettive sono importanti per il benessere emotivo. Prestate attenzione alle opportunità che si presenteranno durante la giornata, poiché potrebbero portare vantaggi nel percorso professionale.

Acquario: 'top del giorno'. L'ingresso della Luna nel vostro segno sosterrà le vostre ambizioni.

Mantenete l'attenzione sulle opportunità che si presenteranno, poiché potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti per il futuro. In amore, sarete affettuosi e comprensivi con il partner, creando un'atmosfera di intesa e armonia nella relazione. Se siete single, potreste essere attratti da una persona affascinante e avventurosa: prendetevi il tempo necessario per conoscerla meglio prima di fare passi importanti. Nella sfera familiare, cercate di dedicare del tempo ai vostri cari, mostrando loro il vostro affetto e supporto. La vostra creatività e originalità nel lavoro saranno apprezzate da chi vi circonda, e potrete trarre vantaggio da nuove idee e progetti. Siate aperti a nuove esperienze.

Pesci: ★★★. L'oroscopo di martedì 1° agosto, indica una giornata poco positiva. Potreste sentire una certa instabilità emotiva, quindi è importante prendervi del tempo per riflettere sulle vostre emozioni e trovare modi per affrontarle in modo positivo. Nella sfera sentimentale, potrebbe esserci un po' di confusione o incertezza riguardo la relazione. Siate aperti e onesti con il vostro partner riguardo ai vostri sentimenti, e cercate di affrontare eventuali questioni in sospeso con calma. Se siete single, evitate di precipitarvi in nuove relazioni senza valutare attentamente ciò che desiderate veramente. Dedicate del tempo per conoscere meglio voi stessi e ciò che cercate. Sul fronte lavorativo, potreste sentirvi un po' demotivati. Prendetevi dei momenti di pausa per ricaricare le energie.