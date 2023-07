Le previsioni dell'oroscopo del 17 agosto 2023 invitano i Sagittario a puntare in alto. I Leone, invece, sono un po' turbati: meglio essere cauti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: siete poco pazienti e questo potrebbe generarvi qualche piccolo malumore in ambito professionale. Anche tra le amicizie bisogna rivedere alcuni rapporti, cercate di essere più riflessivi.

11° Scorpione: le previsioni dell'Oroscopo del 17 agosto vi invitano a essere lungimiranti. Non soffermatevi sul presente. Quando prendete una decisione valutate attentamente i pro e i contro.

10° Leone: le stelle vi vedono turbati. Se avete ricevuto qualche notizia che non vi ha messo propriamente di buon umore, forse è il caso di rivalutare certe faccende.

9° Vergine: sul lavoro siete pazienti, ma anche voi ogni tanto date qualche segno di cedimento. Siate più sicuri di voi. L'arroganza non è una caratteristica che vi appartiene, ma talvolta bisogna mostrarsi più sfacciati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Acquario: ci vuole un po' di energia positiva per riuscire a fare fronte ai piccoli intoppi della vita. Non siate polemici e cercate di cogliere al volo certe occasioni.

7° Ariete: giornata molto piena di appuntamenti, impegni e cose da sbrigare. Se non avete ancora staccato la spina l'oroscopo del 17 agosto vi invita a farlo, altrimenti arriverete a settembre distrutti.

6° Toro: solitamente siete persone che amano avere i piedi ben saldi a terra. In certe circostanze, però, è necessario cogliere la palla al balzo e lasciarsi andare a qualche piccola follia.

5° Bilancia: la Luna nel segno vi rende particolarmente interessanti. Attenti nel valutare le persone che vi circondano. Meglio non farsi troppe illusioni ed essere concreti.

Oroscopo segni fortunati del 17 agosto

4° in classifica, Sagittario: in amore è necessario fare delle rivalutazioni. Non tirate troppo la corda, altrimenti c'è il rischio che possa spezzarsi. Ricordatevi di non smettere di sognare e puntate in alto.

3° Capricorno: siete gentili e disponibili, ma in certi casi queste vostre qualità vengono fraintese.

Dedicatevi solamente alle persone che lo meritano davvero.

2° Cancro: ottimo momento per l'amore. In questo periodo avete avuto modo di riposarvi e di fare delle riflessioni. Non esitate a comunicare a chi di dovere le decisioni prese.

1° Gemelli: l'oroscopo del 17 agosto vi vede in pole position. Siete sei grandi estimatori della bellezza, e amate tutto quello che riguarda la natura e che vi permette di essere a contatto con il vostro io interiore.