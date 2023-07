Le previsioni dell'oroscopo del 19 luglio 2023 invitano gli Acquario ad allargare i propri orizzonti. I Pesci, invece, devono essere più attenti a ciò che desiderano.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: attenti ai vostri desideri in quanto alcuni di essi potrebbero riservarvi qualche sorpresa inaspettata. Non siate troppo impazienti e, soprattutto, date il tempo giusto alle persone per aprirsi con voi.

11° Ariete: l'Oroscopo del 19 luglio vi invita ad essere un po' più reattivi e propositivi. I nati sotto questo segno devono impugnare certe situazioni in modo da sfruttarle a proprio vantaggio, anche quelle sgradevoli.

10° Toro: cercate di mantenere la pazienza e di non prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa. La fretta non è mai una buona consigliera, specie per le decisioni importanti.

9° Gemelli: giornata un po' complicata sul fronte delle relazioni. Vi sentite un po' agitati e questo potrebbe rendere le interazioni sociali un po' più difficoltose. Non siate precipitosi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: siete particolarmente affini ai nati sotto il vostro stesso segno, ma questo potrebbe generare anche un connubio esplosivo. In amore ci vuole un pizzico di coraggio in più.

7° Bilancia: se avete delle incertezze in amore, forse è giunto il momento di affrontarle e di porvi rimedio.

L'Oroscopo del 19 luglio vi invita a credere un po' di più in voi stessi e nelle vostre capacità.

6° Scorpione: siete precisi e meticolosi sul lavoro. Meglio non essere troppo evasivi e concentratevi di più sui desideri vostri e quelli delle persone che amate. Nel lavoro ci vuole più polso.

5° Leone: le stelle vi invitano ad essere un po' più lungimiranti.

Non siate troppo polemici e, soprattutto, cercate di allargare i vostri orizzonti sul fronte delle relazioni sentimentali, specie se siete single.

Oroscopo segni fortunati del 19 luglio

4° in classifica Acquario: apritevi a nuove strade e nuove conoscenze. Se il mondo in cui vi trovate non vi appartiene, siete sempre in tempo per cambiare idea, non appena ne sentite il bisogno.

3° Sagittario: caratterialmente siete persone un po' ansiose e impazienti. In questa circostanza, però, il vostro essere particolarmente impetuosi potrebbe rappresentare una buona occasione.

2° Capricorno: novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Stanno per aprirsi nuove strade. Finalmente, dopo un bel po' di tempo, potreste ricevere una bella gratificazione personale, nonché economica.

1° Vergine: giornata molto soddisfacente dal punto di vista professionale. Le stelle vi invitano a tenere gli occhi ben aperti in amore. Godetevi questo momenti in cui siete baciati dalla fortuna.