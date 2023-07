Nella giornata di giovedì 13 luglio 2023, l'oroscopo prevede un ribasso per il segno del Sagittario, mentre il segno dei Gemelli schizzerà eccezionalmente in prima posizione, le cose andranno bene anche per il segno dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco con la classifica giornaliera.

L'oroscopo di giovedì: Gemelli carichi

1° Gemelli: vi sentirete forti e carichi di energia, in grado di affrontare qualunque sfida vi si pari davanti, mentre in amore le vicende potrebbero avere un corso del tutto nuovo e inaspettato.

In famiglia regnerà finalmente l'armonia.

2° Scorpione: sentitevi liberi di fare qualcosa per voi in questa giornata, avrete una carica vivace che vi farà sentire non solo più freschi, ma anche più attraenti agli occhi degli altri. Sul lavoro guadagnerete una stima per la vostra persona che sarà anche in grado di conferirvi una maggiore sicurezza.

3° Capricorno: riprendere in mano qualche progetto significherà rialzare la testa e andare avanti nonostante ci siano state delle divergenze con la vostra squadra di lavoro. Avere un ambiente sereno in famiglia per voi in questo momento sarà estremamente importante.

4° Cancro: le emozioni in amore potrebbero essere la chiave per esternare i vostri sentimenti e per vedere finalmente qualche sentimento in modo molto più chiaro.

Secondo l'oroscopo la famiglia sarà al centro della vostra attenzione.

Toro emozionato

5° Toro: fidarvi di qualcuno che possa esservi di aiuto nelle faccende burocratiche è di grande aiuto per qualche situazione che necessita di uno sblocco imminente. La serata vi regalerà delle belle emozioni sia in ambito amicale che sentimentale.

6° Leone: reagire di fronte a una sfida sarà molto semplice e diversamente da quanto potreste aspettarvi anche molto divertente. Fare affidamento su voi stessi e sulla vostra squadra professionale potrebbe conferirvi un'aura molto più socievole del solito.

7° Pesci: state riacquistando pian piano delle funzioni utili affinché i vostri obiettivi siano realizzati al meglio.

In questa giornata ci saranno delle belle novità economiche che vi aiuteranno molto con le spese che avete in cantiere.

8° Ariete: avvalervi di una amicizia che vi sappia stare accanto sarà opportuno di questa giornata. Avrete dei rallentamenti sul posto di lavoro che non sempre aiuteranno a riposare i sensi, anzi, potrebbero darvi parecchio stress.

Sacrifici per Vergine

9° Vergine: dovreste rivedere i vostri piani per questa giornata, rendendoli più appetibili per le questioni di carattere finanziario. Purtroppo dovreste sacrificare un po' del vostro tempo per qualche problematica legata all'ambito domestico.

10° Sagittario: dovrete rivedere qualche passo che avete fatto sul piano finanziario e che forse non vi ha soddisfatto appieno.

In amore le cose potrebbero prendere una piega piuttosto burrascosa che vi darà non solo del filo da torcere ma anche una dose di stress non indifferente.

11° Bilancia: la malinconia vi porterà a sentirvi piuttosto tristi, a sentire musica malinconica e a rivangare un po' troppo il passato. Secondo l'oroscopo le questioni amorose potrebbero portare il vostro partner a non comprendervi del tutto. Cercate di non spendere troppo denaro.

12° Acquario: lo stress e la tensione in famiglia non faranno altro che peggiorare il vostro umore, portandolo veramente in basso. Dovrete fare in modo che l'irritazione sul posto di lavoro non vi faccia esasperare, anche se sarà un compito davvero arduo.