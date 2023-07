Le previsioni dell'oroscopo del 20 luglio 2023 invitano i Capricorno a continuare a lottare, stessa cosa devono fare anche gli Ariete, mentre i Bilancia devono aprirsi verso nuove strade.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: non amate arrendervi e preferite sempre lottare fino alla fine per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Poco alla volta, però, è necessario anche imparare a perdere.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 20 luglio invitano i nati sotto questo segno ad essere un po' più reattivi. Non accettate in maniera estremamente passiva alcuni fatti che vi capiteranno.

10° Bilancia: le stelle vi invogliano ad aprirvi verso nuove strade. Se il punto in cui siete arrivati non vi aggrada, siete sempre in tempo per apportare delle modifiche e aggiustare il tiro.

9° Leone: il coraggio è sicuramente una vostra dote e una vostra peculiarità. Non date troppo peso a quello che pensano gli altri e focalizzatevi sugli obiettivi che volete raggiungere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: ci sono delle novità dal punto di vista professionale, ma dovete cercare di tenere gli occhi ben aperti. Non tutte le persone che vi circondano sono sempre oneste e sincere.

7° Sagittario: buon momento per fare nuove conoscenze. Siete espansivi e propositivi.

Se non amate stare al centro dell'attenzione, cercate di non fare cose che possano esporvi troppo all'opinione pubblica.

6° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 20 luglio vi invitano ad essere chiari. Tenere le cose dentro non vi aiuterà in alcun modo. Se volete venire a capo di una faccenda, dovete darvi da fare e dialogare.

5° Gemelli: buon momento per iniziare un nuovo progetto di vita insieme alla persona che amate. Se siete single, invece, l'oroscopo vi invita ad allargare i vostri orizzonti e a guardarvi attorno.

Oroscopo segni fortunati del 20 luglio

4° in classifica Capricorno: godetevi qualche piccolo momento di relax in compagnia delle persone a cui volete bene.

La vita è sempre così frenetica e piena di impegni, pertanto, vale la pena di lottare.

3° Cancro: siate concentrati sulle cose necessarie e lasciatevi alle spalle tutte quelle secondarie e che non vi servono veramente. In amore ci vuole un pizzico di audacia e astuzia in più.

2° Vergine: nel lavoro è importante cimentarsi sempre in nuovi progetti e avere nuovi stimoli. Ci sono delle nuove conoscenze in arrivo che potrebbero portare una ventata di freschezza e novità.

1° Scorpione: questo è un momento decisamente favorevole per i nati sotto questo segno. L'oroscopo del 20 luglio vi invita ad essere un po' più audaci e a non arrendervi.